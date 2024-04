Thier-Galerie Dortmund: Kunden total irritiert – jetzt kommt alles anders

Überraschende Wende in der Thier-Galerie in Dortmund! Shopping-Fans hatten sich schon auf das Schlimmste eingestellt, der Abschied von zwei Geschäften in dem Einkaufscenter stand bevor.

Doch wer sich jetzt in der Thier-Galerie umschaut, der dürfte erleichtert aufatmen. Die beiden Läden haben noch immer geöffnet – und bleiben es wohl auch.

Thier-Galerie Dortmund: Läden gerettet!

In der Thier-Galerie am Westenhellweg in Dortmund ist aktuell einiges im Umbruch. Dort, wo bis vor kurzem McDonald’s, Kaufhof und Appelrath Cüpper waren, klafft ein großer Leerstand.

Tatsächlich drohte diese Leere auch auf zwei andere Geschäfte in dem Shoppingcenter überzugehen. Seit Ende Februar war der Confiserie-Laden Hussel geschlossen, als die Marke Insolvenz anmeldete. Auch die Modemarke Onygo stand bereits vor der Schließung – jetzt kommt allerdings alles anders.

Wie Torben Seifert, Chef der Thier-Galerie gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ erklärt, sollen beide Geschäfte in dem Einkaufszentrum erhalten bleiben. Die Hussel-Filiale wird demnach ab der dritten April-Woche wieder geöffnet sein.

Thier-Galerie in Dortmund: „Standort hat sich durchgesetzt“

Und auch Onygo bleibt weiterhin für Kunden geöffnet. „Unser Standort hat sich aufgrund der guten Performance durchgesetzt“, so Seifert. „Wir freuen uns daher sehr, dass die Fläche weiterbetrieben wird und somit die Marke der Dortmunder Innenstadt erhalten bleibt.“

Erst im Herbst 2023 war verkündet worden, dass Onygo im August 2024 vollständig vom Markt verschwunden sein werde. Mittlerweile wurde die Marke jedoch gerettet, der ehemalige Görtz-Chef Frank Revermann übernahm 19 Stores – darunter auch den Standort in der Thier-Galerie in Dortmund.