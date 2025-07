Nach nur 10 Monaten! Bekannter Modeladen in Dortmunder Innenstadt schon wieder dicht

In Dortmund sorgt die Schließung eines bekannten Modeladens für Aufsehen. Der Schuhhändler Görtz gibt seinen Lifestyle-Store auf. Dieser hatte erst vor wenigen Monaten eröffnet und wollte mit einem neuen Konzept durchstarten. Am Schaufenster des Geschäfts wird bereits auf den Ausverkauf hingewiesen.

Die Lage für Görtz bleibt schwierig: Schon seit Jahren kämpft das Unternehmen mit massiven Problemen. Insolvenzen, Filialschließungen und ein erneuter Rettungsversuch nach Investoreneinstieg prägten das Bild. Doch nun hat es auch Dortmund getroffen, wo ein Laden wohl endgültig die Türen schließt.

Görtz in Dortmund: Noch ein Rückschlag

Der Lifestyle-Store in Dortmund wurde erst im Oktober 2024 am Westenhellweg eröffnet. Görtz plante hier einen Neuanfang mit einem erweiterten Konzept, das mehr Bekleidung integrierte. Trotzdem war der Laden nur wenige Monate aktiv. Bereits im Februar musste er kurzzeitig schließen – es fehlte Personal.

Die Probleme in Dortmund spiegeln die Gesamtlage des Unternehmens wider. Seit 2022 steckt Görtz in einer Krise. Ein erstes Insolvenzverfahren führte zur Schließung vieler Filialen, darunter auch der frühere Görtz-17-Store am Westenhellweg. Trotz Investoreneinstieg konnte die Lage nicht nachhaltig stabilisiert werden.

Insolvenzen und das Ende in Dortmund

Im Sommer 2023 sicherte der Investor Bolko Kissling zunächst das Überleben von Görtz. Dennoch halbierte sich die Zahl der Filialen. In Dortmund bedeutete das erst eine Verkleinerung und schließlich der Umzug in kleinere Räumlichkeiten. Jetzt ist laut den „Ruhrnachrichten“ endgültig Schluss: Der Lifestyle-Store steht vor der Schließung.

Die erneute Insolvenz Anfang 2025 verschärfte die Situation drastisch. Selbst in Hamburg, wo Görtz seinen Sitz hat, wurden alle drei Filialen geschlossen. Medien berichten, dass das Unternehmen aktuell nur noch wenige Standorte betreibt. Dortmund reiht sich damit in die Liste der geschlossenen Läden ein.

Schon im Februar war die Filiale aufgrund von Personalmangel kurze Zeit zu. Auch damals versprach Kissling gegenüber der Presse eine Wiedereröffnung. Obwohl der Betrieb kurze Zeit zurückkehrte, läuft nun der Ausverkauf. Wie lange das Geschäft noch geöffnet bleibt, ist unklar.

