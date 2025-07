Traditions-Geschäft in Dortmund schließt – nach 50 Jahren!

Fast fünf Jahrzehnte war es eine feste Größe in Dortmunds Innenstadt. Doch nun steht ein traditionsreiches Fachgeschäft vor dem Aus. Was führt zur Schließung nach so vielen Jahren?

Hinter den roten Schildern im Schaufenster steckt eine Geschichte über Wandel, Frust und den Druck des Internets.

Dortmund: Veränderungen im Einzelhandel

Nach fast 50 Jahren schließt das Fachgeschäft „Bart ab“ in Dortmund am beliebten Westenhellweg endgültig seine Türen. Die Besitzerin Cornelia Niendorf eröffnete den Laden vor 48 Jahren und spezialisierte sich auf Rasierer, Messer und Scheren. Zum Jahresende läuft der Mietvertrag aus, und der Räumungsverkauf hat bereits begonnen.

„Es lohnt sich einfach nicht mehr. Die Leute lassen sich hier beraten und kaufen es dann im Internet“, erklärte Niendorfs Mann gegenüber „wa.de“. Auch negative Online-Bewertungen spielten eine Rolle bei der Entscheidung, das Geschäft aufzugeben.

Dortmund: Mehrere Schließungen im Jubiläumsjahr

Kritik erhielt das Geschäft auf Google unter anderem für hohe Preise und Rückgabemöglichkeiten, obwohl auch die Kundenberatung gelobt wurde. Noch bis zum 30. November können Kunden das Geschäft in Dortmund besuchen.

„Bart ab“ ist nicht der einzige Laden in der Stadt, der 2025 endgültig schließt. Ein traditionsreiches Modegeschäft verabschiedete sich vor Kurzem nach 40 Jahren von seinen Kunden. In einem Dortmunder Baumarkt läuft ebenfalls ein Räumungsverkauf. Der Innenstadt Dortmunds bleibt der Wandel des Einzelhandels nicht erspart – Kunden und Anwohner spüren die Konsequenzen dieser Entwicklungen deutlich.

