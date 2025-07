Deutschlands günstigster Stadtteil liegt in Dortmund – Experte reagiert

In Dortmund soll es einen Stadtteil geben, in dem Mieten so günstig sind wie nirgends sonst in Deutschland. Doch wie kann das sein?

Eine neue Untersuchung wirft spannende Fragen auf – und liefert Einblicke in das überraschende Leben im Norden der Stadt.

Dortmund: Günstige Preise durch Preisbindung

Eine „ZEIT“-Recherche weist Kemminghausen in Dortmund als Deutschlands günstigsten Stadtteil aus. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis liegt laut der Studie bei 5,39 Euro. Diese Zahl bezieht sich auf mittlere Mietpreise angebotener Wohnungen. Doch was sind die Gründe für diese niedrigen Preise, und wie repräsentativ sind die Ergebnisse?

Markus Roeser vom Mieterverein Dortmund erklärt gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ den Zusammenhang zwischen modernisierten Wohnungen, Preisbindungen und Sozialwohnungen als wesentlichen Einflussfaktor. „Wenn in den vergangenen Jahren nur Wohnungen mit Preisbindung vermietet wurden, dann wirkt sich das natürlich auf die Studie aus.“ Zudem beeinflusse der mögliche Wohnberechtigungsschein den durchschnittlichen Preis in Kemminghausen.

Nicht alle geförderten Wohnungen stehen jedoch allen Mietinteressenten zur Verfügung. Beispielsweise erfordert eine kürzlich inserierte LEG-Wohnung in Kemminghausen einen Wohnberechtigungsschein. Roeser kritisiert außerdem methodische Verzerrungen in der Studie. Laut ihm variiere die datentechnische Zusammenfassung von Stadtteilen, was den Vergleich erschwere.

Dortmund: Nord-Süd-Unterschied bleibt sichtbar

Die Karte zeigt obendrein ein Nord-Süd-Gefälle: Im Norden Dortmunds bleiben Mieten niedriger als in den südlichen Stadtteilen. Markus Roeser führt diese Unterschiede auf historische Gründe zurück: „In Richtung Norden lag eben mehr Industrie, und die Arbeiter wohnten entsprechend industrienah und günstiger.“

Die Lebensqualität hinge laut Roeser jedoch nicht direkt mit den Mietpreisen zusammen. „Nur weil in unserer Stadt irgendwo der Mietpreis hoch ist, ist da nicht automatisch Wohnqualität hoch“, erläutert er.

Viele Nordstadtbewohner schätzen die Wohnqualität in ihrem Quartier als hoch ein, was das Image eines Stadtteils oft nicht widerspiegelt.

