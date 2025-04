Rattenplage in Dortmund: Anwohner-Video schockiert – „Ekelhaft“

Wenn Memo (Name auf Wunsch geändert) aus dem Fenster seiner Wohnung in Dortmund in den Hinterhof schaut, überkommt ihn der Ekel. „Ab den Abendstunden kann man nicht mehr seinen Hausmüll in die Mülltonnen einwerfen“, sagt der Dortmunder.

Der Grund: Abends fallen Ratten auf seinem Grundstück ein. Hunderte Nager wuseln herum, kommen über Gänge vom Nachbargrundstück und machen sich über den Hausmüll her. Das Video (siehe oben) zeigt das Ausmaß der Rattenplage in unmittelbarer Nähe zum Bahndamm am Dortmunder Hauptbahnhof im Stadtteil Hafen Süd. Seine Forderungen bleiben indes bislang ungehört.

Rattenplage in Dortmund: „Schaut euch das Getümmel an“

„Schaut euch das Getümmel an“, sagt Memo und zeigt die Aufnahmen der Rattenplage in einer lokalen Facebook-Gruppe. Sein Wunsch: eine Mauer zum Nachbarstück, in dem die Nager offensichtlich ihr Nest gebaut haben. Doch viele zweifeln daran, dass eine Mauer bei diesem Ausmaß der Plage effektiv wäre.

Viele raten dazu, die eigenen Mülltonnen dicht zu verschließen und Müllsäcke nicht offen herumliegen zu lassen, wie im Video zu sehen. Darauf achte der Dortmunder mittlerweile: „Ich werfe auch fremden Müll in die Tonne, der davor liegt“, erklärt er. Andere raten dazu, das Ordnungsamt zu rufen oder den Vermieter in die Pflicht zu nehmen. „Ekelhaft“, resümiert nicht nur eine Dortmunderin und warnt vor den Viren, die Ratten übertragen.

Vermieter reagiert

Aus Sicht des Dortmunders müsste das Ordnungsamt eingreifen. Die Stadt ist allerdings bei privaten Grundstücken nicht zuständig, sondern die Eigentümer. Deshalb hat Memo sein Video mittlerweile dem eigenen Vermieter vorgelegt, der es an die Verantwortlichen des gegenüberliegenden Grundstücks weiterleiten wollte. Das Gebäude dort werde aktuell saniert. Danach seien drei Rattenfallen mit Gift ausgelegt worden: „Aber was nützen drei Fallen bei hunderten Ratten und Mäusen?“, fragt sich der Dortmunder.

Die Lage verzweifelt den Dortmunder. Eigentlich wolle er mittlerweile nur noch weg aus seiner Wohnung. Aber: „Leider ist auch keine günstige Wohnung frei, um hier wegzuziehen“, so Memo. Während viele Menschen sich nach dem Sommer sehnen, kommt dann noch ein weiteres Problem hinzu: „Dann kann ich die Fenster nicht offen lassen wegen der Fliegen, die sich im Müll vermehren.“