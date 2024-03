Dortmund: Beliebter Laden in der City dicht – doch der Nachfolger steht schon fest!

Geschäfte kommen und Geschäfte gehen. Davon ist auch die Dortmunder Innenstadt, insbesondere der Westenhellweg, nicht ausgenommen. Steigende Mieten, fehlendes Personal und ausbleibende Umsätze zwingen viele Geschäftsinhaber, gerade nach Corona und der aktuellen Wirtschaftslage, ihre Läden für immer zu schließen.

Seit einigen Tagen ist bekannt: Ein beliebtes Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone hat aufgegeben. Lange leer stehen wird das Geschäft aber nicht, denn der Nachfolger ist bereits in Sicht.

Dortmund: Das Ende einer Ära?

In der Fußgängerzone hat ein weiteres Geschäft geschlossen – ein beliebtes noch dazu. „Levis“, bekannt für seine amerikanischen Jeans, ist Geschichte. Vor wenigen Wochen konnten die Kunden hier noch fröhlich einkaufen, kurz darauf hing an der Glastür ein Schild, dass der Laden für immer schließt. Und jetzt? Die Umbauarbeiten für den Nachfolger sind bereits sichtbar.

Auch interessant: Dortmund: Familie mit schwerstbehindertem Sohn aus Wohnung geworfen – Mutter bricht in Tränen aus

Die Schaufenster des Ladens sind bereits mit Plakaten beklebt. Demnach soll „Skechers“ in die Räume einziehen. „Neueröffnung Summer 2024“ steht auf einem großen Schild, wie ein Foto der „Ruhr Nachrichten“ zeigt. Bislang gibt es deutschlandweit nur zwei Filialen von „Skechers“ – beide in NRW, in Oberhausen und in Bochum. Mit dem neuen Store in Dortmund kommt also eine dritte Filiale des amerikanischen Schuhhändlers dazu.

Sport- und Freizeitschuhe

Bei „Skechers“ gibt es Schuhe für die ganze Familie. Was besonders für Eltern interessant sein dürfte, ist die große Auswahl an Kinderschuhen. Der Stil ist eher sportlich und lässig. Viele Kunden aus Deutschland bestellten die Marke bisher über das Internet, nun können die Schuhe auch vor Ort in Dortmund anprobiert werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Dass „Levis“ auf dem Westenhellweg in Dortmund geschlossen hat, findet sicher der ein oder andere ziemlich schade. Doch für den gibt es gute Nachrichten, denn ganz auf „Levis“ müssen die Dortmunder nicht verzichten. In der Thier-Galerie befindet sich noch ein weiterer Store.