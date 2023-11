Thier-Galerie Dortmund: Bitterer Abschied! DIESES Geschäft wird es bald nicht mehr geben

Traurige Nachricht für Shopping-Fans in der Thier-Galerie Dortmund! Das Einkaufszentrum am Westenhellweg ist schon bald um ein Geschäft ärmer.

Nicht nur die Kunden in der Thier-Galerie dürfte diese Nachricht traurig machen – auch der Betreiber des Ladens hätte den Shop gerne weitergeführt.

Thier-Galerie in Dortmund: „Am Jahresende ist Schluss“

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, wird die „Adidas Originals“-Filiale in der Thier-Galerie in wenigen Wochen der Vergangenheit angehören. Seit 2011 betreibt Modekaufmann Manuel Milbert mit seinem Partner Michael Maciejewski den Store im Untergeschoss des Shoppingcenters – doch „zum Jahresende ist Schluss“, so der Franchisenehmer.

„Adidas hat alle Franchise-Verträge für die Adidas-Originals-Stores gekündigt“, erklärt Milbert. Das Unternehmen richte seine Absatzstrategie neu aus und wolle sich deshalb unter dem eigenen Namen künftig auf selbst betriebene Stores in den Metropolen konzentrieren.

Für den Franchise-Nehmer eine Entwicklung, die er gerne vermieden hätte. „Wir hätten das Geschäft in der Thier-Galerie gerne weitergemacht. Die Umsätze waren immer gut, wir waren mit dem Standort sehr zufrieden.“

Thier-Galerie in Dortmund: „Haben lange versucht, das Geschäft zu halten“

Auch Thier-Galerie-Chef Torben Seifert ist nicht glücklich über den Auszug des Adidas-Stores. „Wir haben lange versucht, das Adidas-Geschäft zu halten, weil die Marke einfach gut funktioniert.“ Man kümmere sich bereits um einen Nachfolger. „Wir können durch eine Zusammenlegung mit einer anderen gerade leer stehenden Fläche im Untergeschoss eventuell einen neuen großen Ankermieter gewinnen“, gibt sich Seifert optimistisch.

Zuerst findet aber bis Jahresende noch der Abverkauf in der Adidas-Filiale statt. Die zehn Mitarbeiter des Ladens müssen sich für das neue Jahr um eine neue Stelle kümmern – Milbert muss diese entlassen. „Das Gute ist, dass im Einzelhandel zurzeit überall Personal gesucht wird und die Mitarbeiter schnell einen neuen Arbeitsplatz finden werden.“