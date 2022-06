Dortmund: Stadt mit deutlicher Ansage an Grill-Fans – HIER gelten strenge Verbote

Der Sommer hat endlich Dortmund und den Rest des Ruhrgebiets erreicht. Allerhöchste Eisenbahn also, mal wieder mit Freunden oder Familie einen entspannten Tag im Grünen zu verbringen und den Grill anzuschmeißen.

Doch für alle Grill-Fans hat die Stadt Dortmund jetzt deutliche Regeln aufgestellt. Denn Würstchen, Nackensteak oder Gemüse dürfen nicht in jeder Grünanlage der Stadt einfach so auf den Grillrost.

Dortmund: DAS ist für Grillfans verboten

In einer Mitteilung erinnert die Stadtverwaltung noch mal daran, dass das Grillen besonders in den großen Parkanlagen in Dortmund streng geregelt ist. Im Fredenbaumpark, im Westpark und im Tremoniapark gibt es dafür jeweils extra drei Grillstationen.

„Grundsätzlich ist offenes Feuer in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen untersagt. Denn Funken können sich immer bilden und einen Brand verursachen“, heißt es weiter. Das bedeutet im Klartext, dass du auch deine Feuerschale bei einem Besuch im Park zuhause lassen solltest.

Dortmund: HIER solltest du auf keinen Fall grillen – sonst wird es teuer

Jedoch weist die Stadt Dortmund auch darauf hin, dass Grillen in den öffentlichen Parks nicht per se verboten ist. So gilt ein strenges Verbot etwa nur für den Phoenixsee, den Westfalenpark und den Rombergpark.

Außerdem ist auch im Fredembaum- sowie im Westpark aufgrund der dort herrschenden Parkordnung nur an den dortigen Grillstationen zugelassen. Egal wo du aber Grillen willst, überall gilt die Devise: Nimm deinen Müll wieder mit und achte darauf, die anderen Besucher nicht zu stören! (kk)