Dortmund: 1. Mai-Demos haben begonnen – Polizei schreibt Anzeigen und erteilt Platzverweise

Dortmund. Traditionell finden in Dortmund heute die 1. Mai-Demos statt. Dabei hat die Polizei gleich mehrere Anzeigen geschrieben und Platzverweise erteilt.

Was ist passiert?

Dortmund: Polizei schreibt Anzeigen und erteilt Platzverweise bei 1. Mai-Demo

Die ersten Kundgebungen in Dortmund sind bereits zuende. In Dortmund-Dorstfeld versammelten sich 80 Personen aus dem rechtsextremistischem Spektrum. Dabei stellten die Beamten Verstöße gegen die vom Polizeipräsidium Dortmund erteilten Auflagen fest, sodass die Polizei gegen den Versammlungsleiter ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleitete. Hintergrund ist ein Redebeitrag und ein Banner, der gegen die öffentliche Ordnung verstieß.

+++ Dortmund: Rapper Sinan-G aus Essen kracht mit Porsche in Straßenbahn – jetzt klärt die Staatsanwaltschaft DAS auf +++

Auch gegen die Anmelderin einer antifaschistischen Versammlung leitete die Polizei Ermittlungen ein. Grund dafür ist ein Auflagenverstoß während einer Demo in Dorstfeld.

Zudem verstießen 15 Personen nach der Teilnahme an einer Demon in Dorstfeld auf der Rheinischen Straße auf dem Weg in die Innenstadt gegen die Coronaschutzverordnung. Die Polizei erteilte Platzverweise und fertigte Anzeigen.

Insgesamt verläuft der Polizeieinsatz bisher aber ruhig. Die mit bis zu 200 Teilnehmern für diesen Tag größte angemeldete Versammlung des Deutschen Gewerkschaftsbundes endete um 12.45 Uhr ohne jegliche Störungen.

Dortmund: 15 Anmeldungen für Versammlungen

Insgesamt liegen der Polizei 15 Anmeldungen für Versammlungen vor. Besonders viele davon sollen in der Innenstadt stattfinden, kündigen die Beamten an.

Die Polizei in Dortmund rechnet mit mehreren Demos in der Stadt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Reichwein

Dabei könne es an verschiedenen Stellen immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wer in der Nähe der Innenstadt unterwegs ist, sollte also mögliche alternative Routen im Kopf haben.

---------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

Beliebteste Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

---------------------------

Drei Versammlungen sind außerdem für Dortmund-Dorstfeld angemeldet. Vor allem in Unterdorstfeld seien, ebenso wie im Bereich der Innenstadt, Verkehrsbehinderungen möglich.

+++ Dortmund: Tötungsdelikt in Wickede! Polizei sucht händeringend nach Zeugen +++

Die Polizisten hofften auf einen friedlichen Demonstrationstag und appellierten in einer Pressemitteilung an alle Teilnehmenden, „sich ausschließlich friedlich zu verhalten.“

Dortmund: Die Polizei rechnet wegen der Demos mit Verkehrsbehinderungen. Foto: IMAGO / Future Image

Ein besonnenes Verhalten sei auch im Sinne des Infektionsschutzgesetzes angebracht. Diese Regeln sollten die Demonstrierenden daher beachten:

Versammlungsteilnehmer müssen die Auflagen der Stadt Dortmund beachten

Es gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern

Bei größeren Versammlungen gelten zwei Meter Mindestabstand

Auch das Tragen von Masken ist eine Pflicht

Wegen des Infektionsschutzes habe die Polizei außerdem schon im Vorfeld die Teilnehmerzahlen der Veranstaltungen begrenzt.

---------------------------

Mehr Themen aus Dortmund:

Dortmund: Umstrittenes Video! Polizist zieht bei Einsatz Taser – und bekommt Rückendeckung

Zoo Dortmund zeigt jetzt, was sich in den letzten Tagen hinter den Kulissen abgespielt hat

Dortmund: Mann spaziert über Westenhellweg – dann kommt es zu DIESER irren Begegnung

---------------------------

Die Einsatzkräfte der Polizei und des kommunalen Ordnungsdienstes werden bei Verstößen auf die Pflichten hinweisen und Verstöße darüber hinaus auch ahnden, kündigten die Beamten in einer Pressemitteilung an. (vh, nk)