Dortmund: Nächster Tiefschlag für BVB-Fans – nicht nur Public Viewing fällt ins Wasser

Ganz Dortmund fiebert auf diesen Samstag (27. Mai) hin. Wenn alles gut geht, kann der BVB nach einer Dekade der Bayern-Dominanz endlich wieder Deutscher Meister werden. Wer sich keine Karten für das Meisterschaftsfinale im Signal Iduna Park gegen den FSV Mainz sichern konnte, der dürfte sich auf ein mögliches Rudelgucken am Friedensplatz oder in den Westfalenhallen eingestellt haben.

Doch am Dienstag (23. Mai) folgte die Ernüchterung. Wie Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal mitteilte werde es kein Public Viewing am letzten Bundesliga-Spieltag in Dortmund geben (den Grund dafür liest du hier). Und das ist noch nicht alles.

+++ Dortmund: Irres Airbnb-Angebot zur BVB-Meisterfeier – so viel sollen Fans blechen +++

Dortmund verbietet Übertragung in Außengastro

So müssen viele BVB-Fans nicht nur auf ein Public Viewing auf der großen Leinwand verzichten. Auch manchen Gastronomen in der Stadt ist die Übertragung des Spiels im Außenbereich untersagt worden, teilte etwa ein Mitarbeiter des Café Maximilian am Alten Markt im Gespräch mit DER WESTEN mit.

Thomas Westphal bestätigte die Maßnahme im Bereich der Innenstadt bei einer Pressekonferenz zum letzten Bundesligaspieltag. Dahinter stecken nach Angaben des Oberbürgermeisters Sicherheitsbedenken. „Wenn man ein Public Viewing stattfinden lässt, dann muss es entsprechend groß sein“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Dortmund. Da dies nicht realisierbar gewesen sei, haben sich die Verantwortlichen zu einem Verbot öffentlicher Übertragungen im Außenbereich etwa am Alten Markt entschieden. „Wir wollen kein zusätzliches Angebot draußen haben, weil es Anziehungskraft schafft und deshalb mögliches Gedränge“, so Westphal.

OB schickt BVB-Fans nach Hause

Die Erfahrungen aus den Meisterjahren 2011 und 2012 hätten gezeigt, dass es wegen der dichten Bebauung am Hansaplatz und am Alten Markt zu großem Gedränge und in der Folge zu gefährlichen Situationen kommen könne. Thomas Westphal appelliert an die BVB-Fans das Spiel zuhause oder in Kneipen abgelegener Stadtteile zu schauen. Sollte Borussia Dortmund wirklich Meister werden, ist die große Party dann mit Autokorso für Sonntag geplant.

Mehr Themen:

Die Feuerwehr stellt sich trotzdem darauf, dass auch am Samstag bereits zahlreiche Fans in die Innenstadt strömen. Deshalb werde es ein Sperrkonzept geben, sollte der Alte Markt zu überfüllen drohen.