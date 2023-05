Dortmund: Irres Airbnb-Angebot zur BVB-Meisterfeier – so viel sollen Fans blechen

Ganz Dortmund steht nach diesem Wochenende Kopf. Nachdem die Bayern im Heimspiel gegen RB Leipzig gepatzt haben, hat sich der BVB am vorletzten Spieltag an die Spitze der Bundesliga-Tabelle geschoben. Ein Sieg am letzten Spieltag im Heimspiel gegen den FSV Mainz (27. Mai, 15.30 Uhr) und Borussia Dortmund wäre zum neunten Mal Deutscher Meister (mehr hier).

Sollte die Meisterschale nach zehn langen Jahren der Bayern-Dominanz wieder in den Ruhrpott wandern, gäbe es für die schwarz-gelben Fans kein Halten mehr. Ganz Dortmund würde Kopf stehen und jeder BVB-Fan will dabei sein. Kein Wunder, dass Hotels und Ferienwohnungen in der Stadt am Wochenende aus allen Nähten platzen. Jetzt ist noch ein Angebot dazugekommen – doch das hat sich gewaschen.

Dortmund: BVB-Wahnsinn bei Airbnb

Unter 536 Euro (Tondose Apartment) geht am Montagabend (22. Mai) nichts mehr bei der Suche nach einem Hotelzimmer am Samstag in Dortmund über „Booking.com“. Für die teuerste Variante (Hotel Drei Kronen) werden satte 1.021 Euro fällig. Wer hier eincheckt, kann sein Bett nach einer durchzechten Partynacht innerhalb von 15 Minuten fußläufig vom Borsigplatz erreichen.

Doch das ist noch nichts gegen ein Angebot, das Uwe Bandermann am Tag der möglichen Meisterfeier in Dortmund anbietet. Über Airbnb hat der Vermieter seine Wohnung laut „Ruhrnachrichten“ so angeboten: „Borsigplatz! Mehr geht nicht“. Von der Wohnung in einem Eckhaus aus hätten die Gäste einen Blick von oben auf etwa die Hälfte des Platzes, wo der BVB traditionell seine großen Triumpfe feiert.

So viel müssen BVB-Fans für die Borsigplatz-Lage blechen

Doch die Sahne-Lage hat ihren Preis. Satte 1.243 Euro soll die Nacht kosten. „Das hat man auch nicht oft, dass der Borsigplatz auf einmal eine Premium-1a-Lage ist“, sagt Bandermann der Zeitung. Eigentlich renoviere er die Wohnung aktuell nach dem Auszug der letzten Mieter. Doch jetzt muss alles ganz schnell gehen, damit bis zum Saisonfinale alles fertig wird.

Eine Küche sei zwar noch nicht in der Wohnung. Dafür würde der Vermieter vor Samstag noch ein paar Betten besorgen. Und alleine müsse die Miete nicht gestemmt werden. Bis zu fünf BVB-Fans dürften die Nacht dort verbringen – sollte sich der ein oder andere Besucher mehr einfinden, dürfte Bandermann aber sicher ein Auge zudrücken. Meisterschaft ist schließlich nur einmal im Jahr.