Bayern München – RB Leipzig: Ultimative Demütigung! DAS hat der Rekordmeister selten erlebt

Da wird man als Fußballfan verrückt! Der Meisterschaftskampf zieht sich tatsächlich bis zum letzten Spieltag! Am Samstag musste Bayern München gegen RB Leipzig im Fernduell mit Borussia Dortmund vorlegen – und patzte!

Vor heimischem Publikum versagten dem Rekordmeister die Nerven. Kurz vor Ende kommt es bei Bayern München – RB Leipzig zur ultimativen Demütigung. Das kriegen viele Heimfans aber schon nicht mehr mit.

Bayern München – RB Leipzig: Überraschende Pleite

Dabei hatte in der Allianz-Arena alles standesgemäß begonnen. Die Bayern waren gegen RB nach einem Treffer von Serge Gnabry zunächst verdient in Führung gegangen. Bis zur Halbzeit sprach vieles für einen Sieg des Tabellenführers – das änderte sich jedoch schlagartig.

Denn ausgerechnet die in Dortmund verhassten Leipziger stoßen das Tor zur schwarz-gelben Meisterschaft weit auf. Erst konterte RB Leipzig Bayern München mustergültig aus. Konrad Laimer traf zum Ausgleich.

Fans gehen in Scharen

Es kam jedoch noch schlimmer für die Heimmannschaft. Die Münchener Hintermannschaft verursachte gleich zwei Elfmeter. Beide Strafstöße verwandelte RB durch Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai sicher. Es war der Moment, als die Stimmung im Stadion kippte.

Zahlreiche Fans verließen auf der Stelle die Arena. Videos wie sie in Scharen nach Hause gingen, noch während das Spiel lief, zeigte „Sky“ in seiner Übertragung. Damit aber nicht genug. Die Gästefans aus Leipzig, die nicht gerade für ihr massenhaftes Auftreten bekannt sind, stimmten fiese Gesänge an.

Im eigenen Wohnzimmer musste man sich „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“-Gesänge gefallen lassen – die absolute und ultimative Demütigung.

Bayern München – RB Leipzig: Titel verloren?

Jetzt hängt es an Borussia Dortmund, die erst am Sonntag beim FC Augsburg antreten. Gewinnt der BVB, liegt der Ruhrgebiets-Klub zwei Punkte vor dem Münchenern – und hätte alle Trümpfe in der eigenen Hand.