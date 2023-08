Deutsche Bahn in Dortmund monatelang im Baustellenchaos! Nicht nur BVB-Fans brauchen viel Geduld

Bei der Deutschen Bahn in Dortmund droht Pendlern jetzt großer Frust! Denn ab Ende August steht hier ein riesiges Bauprojekt an, das bis Oktober Verspätungen, Ausfälle und jeder Menge Schienenersatzverkehr zur Folge haben wird.

Gerade für BVB-Fans, die mit den Regionalzügen zum Signal Iduna Park fahren wollen, kommt’s jetzt richtig dicke. Denn zwischen Hauptbahnhof, Hörde und Herdecke geht in Dortmund dann mit den gewohnten Regionalzügen der Deutschen Bahn erst mal nichts mehr. Und das gerade zur Zeit von vier Heimspieltagen!

Deutsche Bahn in Dortmund mit heftigem Bauprojekt

Konkret investiert die DB satte 14 Millionen Euro in Gleise und Brücken in Dortmund. Damit will man sie laut eigenen Aussagen „fit für die Zukunft“ machen. Doch so ein Riesen-Bauprojekt will auch in aller Ruhe umgesetzt sein. Demnach werden die genannten Strecken in der Zeit von Donnerstag, 24. August, 22 Uhr, bis Montag, 30. Oktober, 4.30 Uhr, auf Vordermann gebracht.

Die Strecke zwischen Dortmund Hauptbahnhof bis zum Stadion Signal Iduna Park soll dabei allerdings nicht die ganze Zeit für den regulären Bahnverkehr gesperrt bleiben. Von Freitag, 25. August bis Montag, 9. Oktober, müssen sich Fans von Borussia Dortmund hier auf Schienenersatzverkehr einstellen. Das betrifft konkret die Heimspiele am 1. September, am 23. September und am 7. Oktober.

Folgende Linien sind davon betroffen:

RB 57 : Umleitung zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Fröndenberg. Der Halt Dortmund-Hörde entfällt, ersatzweise halten die Züge in Witten Hbf und Schwerte (Ruhr).

: Umleitung zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Fröndenberg. Der Halt Dortmund-Hörde entfällt, ersatzweise halten die Züge in Witten Hbf und Schwerte (Ruhr). RB 53 und RB 59: Züge der Linien fallen zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund-Hörde aus. Als Ersatz fahren Busse mit allen Halten. Fahrgäste können auch die U-Bahn-Linie U41 nutzen.

Derzeit werde geprüft, ob der Halt Signal Iduna Park an den anstehenden Spieltagen des BVB während der Gleisarbeiten gegebenenfalls durch Ersatzfahrzeuge angefahren werden kann. Aber auch danach müssen Zuschauer der BVB-Spiele und Bahn-Pendler noch einige Umleitungen und Ausfälle im Raum Dortmund in Kauf nehmen.

Diese Linie ist außerdem betroffen

Von Donnerstag, 24. August an bis Montag, 30. Oktober fallen außerdem die Züge der Linie RB 52 zwischen den Halten Dortmund Hauptbahnhof und Dortmund-Herdecke aus. Auch hier soll ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Per Bus werden dann alle sonstigen Halte angefahren. Wer zum Heimspiel am 20. Oktober nach Dortmund anreist, sollte auch das im Hinterkopf behalten.

Alternativ stehen den Pendlern, die es bis nach Dortmund mit der Deutschen Bahn geschafft haben, auch die U-Bahnlinien U45 und U46 zu den Westfalenhallen oder U42 zum Theodor-Fliedner-Heim zur Verfügung. Doch so oder so: BVB-Fans und Pendler müssen aufgrund des millionenschweren Bauprojekts gleichermaßen deutlich mehr Zeit als sonst in Dortmund einplanen.