Jetzt hat die Deutsche Bahn auch international einen miesen Ruf! Zweifellos sorgt die Deutsche Bahn für viel Frust: Verspätungen, Ausfälle, geschlossene Bordbistros, unfreundliches Personal – wer mit der Bahn unterwegs ist oder sein muss, braucht Nerven wie Drahtseile.

Jetzt rechnet ein Ukrainer auf „X“ mit der Bahn in Deutschland ab. Und erzählt von einer Odyssee, die man wirklich keinem wünscht…

Deutsche Bahn: Ukrainer rechnet mit DB in Deutschland ab

Stanislav Aseyev twittert ein Foto von sich. Augenscheinlich liegt er nachts auf einer Bank an einer Bahnstation. Er schreibt auf Englisch dazu: „Obwohl die ukrainischen Züge trotz der Bombardierung pünktlich ankommen, habe ich es noch nie so schlimm erlebt wie die Deutsche Bahn. Gestern fuhr ich mit dem Zug von Kopenhagen nach Hamburg, was dazu führte, dass ich zusammen mit anderen Passagieren die Nacht auf der Straße verbringen musste.“

Aseyev erzählt weiter: „Der Zug hatte anderthalb Stunden Verspätung, um von Kopenhagen abzufahren. Dann hielt der Zug an der deutschen Grenze bei Padborg einfach an und ließ mitten in der Nacht mehr als hundert Menschen, darunter viele Frauen mit Kindern, auf der Straße zurück.“ Es hätte keine Unterkunft und kein Taxi gegeben. Die dänische Polizei hätte nur zwei Busse organisieren können, die die Älteren und einige der Mütter abtransportieren konnten. „Der Rest musste die Nacht auf der Straße verbringen, mich eingeschlossen“, so der Ukrainer weiter.

Selbst ukrainischer Zug am Tag der russischen Invasion pünktlich

Es sei fast sicher, dass er eine Stunde zu spät komme, wenn er zu Vorträgen in Deutschland per Zug reise. Dann rechnet Aseyev mit der Deutschen Bahn ab: „Eine solche Respektlosigkeit gegenüber Kunden habe ich bei keinem anderen Bahnunternehmen erlebt.“

Selbst, als er seine Mutter am Tag der russischen Invasion im Februar 2022 aus Kiew geholt hätte und am nächsten Tag dorthin zurückgekehrt wäre, sei der ukrainische Zug pünktlich angekommen. „Obwohl rundherum alles in Flammen und Rauch stand“, schließt er ab. Puh, fataler geht ein Zeugnis nicht…