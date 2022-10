A2 in NRW: Leiche neben Autobahn aufgetaucht – Polizei Dortmund steht vor einem Rätsel

Schock-Fund nahe der A2 in NRW am Freitagabend (29. Oktober). Passanten sind in einem Waldstück neben der Autobahn bei Bönen auf eine Leiche gestoßen. Das bestätigte die Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN. Die hatte den Fall am Freitagabend übernommen, weil ein Kapitalverbrechen offenbar nicht ausgeschlossen werden konnte.

Zur Todesursache können die Beamten zum jetzigen Ermittlungsstand noch keine genaueren Angaben machen. Auch ist unklar, wer die Leiche in dem Landschaftsschutzgebiet zwischen der A2 und dem kleinen Bauerndorf am Lettenbruch gefunden hat.

A2: Leiche neben Autobahn entdeckt – Hubschrauber-Einsatz

Anwohner berichteten dem „Westfälischer Anzeiger“ von zahlreichen Fahrzeugen, Scheinwerfern und sogar einem Hubschrauber, die das Waldstück neben der Autobahn am Freitagabend durchsucht hatten. Ob der gefundene Mann auf natürlichem Weg gestorben ist oder möglicherweise getötet wurde, steht noch nicht fest.

Die Tatsache, dass die Polizei Dortmund involviert wurde, spricht dafür, dass ein Gewaltverbrechen zumindest nicht ausgeschlossen werden konnte. Denn normalerweise wäre die Polizei Unna für den Bereich neben der A2 zuständig. Erst bei größeren Kriminalfällen kommt die Polizei Dortmund unterstützend hinzu, bestätigte ein Sprecher gegenüber DER WESTEN.

Leichen-Fund nahe A2: Ermittler stehen vor Rätsel

Bislang sind sowohl die Todesumstände als auch die Identität des Toten nicht bekannt.

Die Polizei hat nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um den Fall zu klären.