A2 in Dortmund: Wohnmobil knallt auf Lkw ++ Stundenlanger Stau auf Autobahn

Schwerer Unfall auf der A2 in Dortmund am Dienstagvormittag (7. Februar). Nach Informationen von DER WESTEN raste ein Wohnmobil gegen 9.30 Uhr bei Dortmund-Mengede ungebremst in das Heck eines Lkw-Aufliegers. Die Feuerwehr Dortmund hatte große Mühe, die Fahrerin aus dem Fahrzeug zu befreien.

Denn durch die Wucht des Aufpralls wurde das Wohnmobil so eingedrückt, dass die Fahrerin kompliziert eingeklemmt war. Die Einsatzkräfte brauchten eine knappe Stunde, um die Person mit schwerem technischen Gerät aus dem Wohnmobil herauszuschneiden. Dafür musste die A2 bei Dortmund in Richtung Oberhausen gesperrt werden. Dahinter bildete sich ein kilometerlanger Stau.

A2 in Dortmund: Wohnmobil verunglückt

Die Feuerwehr Dortmund war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Frau aus ihrem Führerhaus zu befreien. Es war Eile geboten. Denn die Fahrerin hatte sich nach Angaben der Polizei Dortmund schwere Verletzungen zugezogen. Dennoch mussten die Einsatzkräfte behutsam vorgehen.

Am Ende hatten sie de Front des Wohnmobils komplett zerlegt. Danach konnte das Unfallopfer notdürftig versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Nach Angaben der Polizei Dortmund ereignete sich der Unfall genau in der Überleitung der A2 zur A45. Deshalb musste nicht die gesamte Autobahn, sondern lediglich die Auffahrt Dortmund-Mengede gesperrt werden. Der Verkehr konnte also auf der parallel verlaufenden A2 an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dennoch bildete sich in Fahrtrichtung Oberhausen ein kilometerlanger Stau.

Auf der A2 in Dortmund hat es am Dienstag gekracht. Foto: Markus Wüllner / News4 Video-Line

Polizei Dortmund ermittelt nach Unfall auf A2

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten waren gegen 11.30 Uhr abgeschlossen. Danach sollte sich der Stau auf der A2 nach und nach auflösen.

Wie es zu dem Auffahrunfall kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.