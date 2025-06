A2 in NRW: Rewe wagt Experiment mit neuer Filiale – DAS gibt es sonst nirgendwo

Es ist eine deutschlandweite Premiere, wie es sie an der A2 gibt. Und diese hat es in sich: An einer Raststätte in Hamm startet ein Pilotprojekt, auf das Rewe-Kunden sehnsüchtig gewartet haben.

Erstmals hat an einer Autobahn-Raststätte ein Rewe To Go eröffnet. In dem Shop an der Aral-Tankstelle Rhynern Nord bei Hamm an der A2 können Reisende rund um die Uhr frische Snacks, Salate und mehr kaufen. Dafür wurde das gesamte Shop-Konzept modernisiert und speziell auf die Bedürfnisse von Reisenden abgestimmt.

Rewe-Pilotprojekt an der A2

Die Tank & Rast Gruppe und Lekkerland starteten das Konzept als Pilotprojekt, wie „wa“ berichtet. Die Wahl fiel bewusst auf die A2, eine stark frequentierte Autobahnstrecke. Betreiber Meinhard Köster sieht im neuen Rewe to go eine innovative Ergänzung zum bestehenden Angebot und eine Bereicherung für die Raststätten Rhynern Nord und Süd.

Auch interessant: NRW: Bagger graben im Baugebiet – plötzlich taucht ein seltsames Objekt auf

Herzstück des Shops an der A2 ist die sogenannte Frische-Insel. Dort gibt es eine breite Auswahl an Wraps, Sushi und Backwaren. Ergänzt wird das Angebot durch Kaffeespezialitäten, gekühlte Getränke und Drogerieartikel. Für Reisende bietet das Sortiment optimale Voraussetzungen für eine schnelle und hochwertige Pause unterwegs.

Ein Projekt für die Zukunft?

„Wir testen hier ein neues Konzept in einem realen Umfeld, um Erfahrungen zu sammeln und die Akzeptanz bei den Reisenden zu prüfen“, sagt ein Sprecher der Tank & Rast Gruppe. Hamm-Rhynern wurde als Standort gewählt, da er mitten auf der A2 liegt und stark frequentiert ist.

Mehr News:

Rewe To Go betreibt deutschlandweit bereits über 900 Standorte. Mit der Eröffnung an der A2 wagt sich das Unternehmen erstmals auf das Gebiet der klassischen Autobahn-Raststätten. Durch das Pilotprojekt könnten ähnliche Konzepte in Zukunft auch an weiteren Autobahnen umgesetzt werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.