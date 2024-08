A2 Richtung Dortmund: Unfall an Raststätte! Mann (35) totgefahren

Ein tragischer Unfall auf der A2 in NRW! Am Mittwochabend (31. Juli) wurde ein Fußgänger nahe einer Raststätte in Gütersloh überfahren. Der 35-Jährige hatte offenbar versucht, die Autobahn zu überqueren.

+++ A44 in Dortmund: Zwei Menschen verbrennen nach Unfall in Porsche ++ Polizei hegt schlimmen Verdacht +++

Ein Kleintransporter, der auf der A2 in Richtung Dortmund unterwegs war, erfasste den Mann. Ein Notarzt versuchte noch, ihn wiederzubeleben, scheiterte aber.

A2 Richtung Dortmund: Fußgänger totgefahren

Am späten Mittwochabend ist ein Mann infolge eines schweren Unfalls auf der Bundesautobahn A2 in Fahrtrichtung Dortmund verstorben. Auf Höhe der Raststätte Gütersloh hatte der 35-jährige Pole offenbar versucht, die Fahrbahn zu überqueren. Allerdings kam zu dem Zeitpunkt ein Kleintransporter angefahren, der ihn erfasste.

Auch aktuell: A42 in Essen: Kleintransporter kracht in Leitplanke und kippt um – Fahrer schwer verletzt

Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Ein alarmierter Notarzt leitete noch umgehend Reanimationsmaßnahmen ein. Doch es half alles nichts. Der 35-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

A2 Richtung Dortmund über Stunden gesperrt

Die Insassen des Kleintransporters, ebenfalls Polen, erlitten beide einen Schock. Der 29-jährige Fahrer und der vier Jahre ältere Beifahrer mussten noch vor Ort versorgt werden. Bei der Aufnahme des Unfalls bekam die Polizei Bielefeld Unterstützung von der Polizei Münster.

Mehr News aus der Region haben wir hier für dich zusammengestellt:

Während der Unfallaufnahme musste die Bundesautobahn A2 gesperrt werden. Der Verkehr hinter der Unfallstelle staute sich zwischenzeitig auf neun Kilometern. Erst gegen 0.40 Uhr konnte die Vollsperrung aufgehoben werden und der Verkehr wieder langsam abfließen.

In Dortmund gab es am Dienstag einen medizinischen Notfall in einem Freibad. Eine Frauenleiche wurde aus dem Wasser geborgen. >>Hier geht’s zum Artikel.