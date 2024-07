A42 in Essen: Kleintransporter kracht in Leitplanke und kippt um – Fahrer schwer verletzt

Ein heftiger Verkehrsunfall am Freitagmorgen (26. Juli) hat auf der Autobahn A42 in Essen für Chaos gesorgt. Ein Kleintransporter soll in Fahrtrichtung Gelsenkirchen von der Fahrbahn abgekommen und dann in die Leitplanke gekracht sein.

Danach prallte der Wagen zurück und kippte mitten auf der Fahrbahn auf die Seite um. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die Autobahn A42 musste in Essen-Altenessen für eine Stunde komplett gesperrt werden.

A42 in Essen: Kleintransporter kippt – Fahrer schwer verletzt

Die Feuerwehr Essen wurde am Morgen gegen 7.20 Uhr zur Autobahn A42 in Altenessen gerufen. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen umgekippten Kleintransporter vor. Dieser lag quer über der Fahrbahn in Richtung Gelsenkirchen. Der Fahrer lag schwer verletzt daneben.

Auch aktuell: Schüsse in Gelsenkirchener Shisha-Shop ++ Massenschlägerei in Gladbeck ++ Familien-Streit eskaliert

Er muss wohl bei dem Zusammenprall mit der Leitplanke aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein. Wieso er die Kontrolle über den Wagen verlor, von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke krachte, ist jetzt Teil der Ermittlungen der zuständigen Polizei.

Unfall auf der A42 in Essen! Foto: Feuerwehr Essen

A42 in Essen: Vollsperrung wieder aufgelöst

Ein Notarzt kümmerte sich beim Eintreffen sofort um den Patienten. Danach wurde er zur weiteren Versorgung und Beobachtung in ein Krankenhaus in Essen gebracht. Währenddessen gewährleisteten der Rettungsdienst und die Feuerwehr gemeinsam den notwendigen Brandschutz bei einem derartigen Unfall. Schließlich hätte der Wagen noch Feuer fangen können.

Mehr News und aktuelle Themen haben wir hier für dich zusammengestellt:

Danach schob man den beschädigten Kleintransporter auf den Seitenstreifen, um den Verkehr um die Unfallstelle herum ableiten zu können. Während der Maßnahmen musste der Abschnitt der Autobahn voll gesperrt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst allein waren etwa eine Stunde im Einsatz.