Zeltfestival Ruhr in Bochum verkündet neue Acts – Superstar kehrt zurück

Silbermond, Sarah Connor, Jan Delay, Gentleman, James Blunt, Nina Chuba und und und. Die Liste der Stars beim Zeltfestival Ruhr 2024 war lang. Kurz danach haben die Veranstalter die ersten Acts für 2025 verkündet, darunter Nico Santos, Kontra K oder Alvaro Soler.

Am Donnerstag (21. November) hat das Zeltfestival Ruhr neue Acts für das Festival am Kemnader See in Bochum mitgeteilt. Die Namen dürften die Herzen der Musik-Fans höher schlagen lassen.

Zeltfestival Ruhr in Bochum haut neue Acts heraus

In diesem Jahr haben Silbermond das Zeltfestival Ruhr in Bochum eröffnet. 2025 tritt Rea Garvey in die Fußstapfen der Band rund um Sängerin Stefanie Kloß. Der Frontmann der aufgelösten Band Reamonn wird am 22. August den Auftakt für die Ausgabe der 16. Edition des Festivals am Kemnader See machen. Sechs Jahre nach seinem letzten Auftritt beim Zeltfestival Ruhr kehrt der Superstar jetzt zurück.

Neben Rae Garvey konnten die Veranstalter auch Newcomer Berq und den deutsch-französischen Musiker Milano sowie Party-Musiker Christian Steiffen („Ich fühl‘ mich Disco“) für sich gewinnen. Dazu gibt es noch ein großes Versprechen für Musik-Fans aus dem Ruhrgebiet.

Bestätigte Acts beim Zeltfestival Ruhr (Stand 21. November):

22. August: Rea Garvey

23. August: Bosse

26. August: Samu Haber

28. August: Nico Santos

29. August: Berq

30. August: Kontra K

31. August: Alvaro Soler

4. September: Ben Zucker

5. September: Christian Steiffen

6. September: Pawel Popolski

6. September: Milano

Ticket-Vorverkauf startet

So sollen weitere Acts schon in Kürze bekannt gegeben werden. Die ein oder andere Perle wird sich im Line-up der nächsten Festival-Ausgabe also noch verstecken.

Tickets für das Zeltfestival Ruhr gehen ab dem 22. November in den Verkauf. Wer auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk ist, kann sich ab dem 10. November an den bekannten Verkaufsstellen eindecken oder sich ein Ticket über die Hotline (0234 96292 22) sichern.

