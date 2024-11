„San Hejmo“-Festival 2025 haut neue Acts heraus – „So aufgeregt“

Macklemore, Kontra K, Shirin David und Deichkind – die Liste der Knaller-Acts auf dem „San Hejmo“ in diesem Jahr war lang. Kurz nach dem Festival auf dem Gelände des Flughafen Weeze gab der Veranstalter bereits die ersten Acts für das Line-up am 15. und 16. August 2025 bekannt.

Finch, K.I.Z, Nina Chuba, Sido, Paula Hartmann und 01099 sollen den Fans beim „San Hejmo“-Festival ordentlich einheizen. Jetzt hat der Veranstalter neue Acts bestätigt.

„San Hejmo“-Festival 2025: Rätsel gelöst!

„Friends wir sind so aufgeregt“, hieß es am Freitag (15. November) auf dem Instagram-Account des „San Hejmo“. Mit einem kleinen Rätsel stimmten die Macher ihre Fans auf die Bekanntgabe neuer Acts in der Folgewoche ein. Doch das Rätsel schien für viele unlösbar. Nur eines sollte von einem echten „Sherlock“ gelöst werden.

So identifizierte ein Musik-Fan die erste von drei Emoji-Reihen als Liedtitel „Was du Liebe nennst“ von „Bausa“. Und er sollte recht behalten. Denn der Rapper aus Saarbrücken ist bei der Festival-Ausgabe 2025 mit dabei.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„San Hejmo“-Festival mit Clueso und Co.

Außerdem verkündeten die Festival-Macher noch zahlreiche weitere Highlights. So zählen neben Bausa auch Alli Neumann, Madeline Juno, Esther Graf und Ritter Lean zum Line-up für 2025. Bekanntester Name der neuen Acts ist allerdings Clueso. Bei der dritten „San Hejmo“-Ausgabe wird der Erfurter Rapper, der bereits mit Udo Lindenberg, Capital Bra und den Fantastischen Vier gemeinsame Sache gemacht hat, auf der Mainstage stehen.

Mehr Themen:

Mit der Bekanntgabe der neuen Acts sollen sich die Ticket-Preise nach Angaben des Veranstalters ändern. Sparfüchse können sich Eintrittskarten bis zum 29. November allerdings noch ab 199 Euro sichern. Ohne Camping kostet das Zwei-Tages-Ticket nur 169 Euro. Tagestickets für Freitag und Samstag sind bis Ende November noch für 89 Euro und 99 Euro verfügbar.