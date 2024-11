Seaside Beach Essen macht es offiziell – Superstar kommt zum Baldeneysee

Der Musik-Sommer 2025 am Seaside Beach in Essen wird heiß. Nachdem SDP und Peter Fox in diesem Jahr für große Partys am Baldeneysee gesorgt haben, dauerte es nicht lang, bis der erste große Name für den nächsten Sommer bekanntgegeben wurde: So wird Cro am 30. August 2025 am Seaside Beach in Essen auftreten.

Am Dienstag (19. November) verkündete der Veranstalter den nächsten Coup: „Scooter“ machen bei ihrer „THIRTY, ROUGH AND DIRTY!“-Open-Air Tour Halt in Essen. Der Ticket-Vorverkauf beginnt bereits in der gleichen Woche.

Seaside Beach Essen: „Scooter“-Vorverkauf beginnt

Neuer Samstag, neue Party. Nach dem Auftritt von Rapper Cro wird die Band um Techno-Legende H. P. Baxxter eine Woche später am 6. September 2025 am Baldeneysee auftreten. Eintrittskarten für das „Scooter“-Konzert am Seaside Beach in Essen können sich Fans ab Freitag (22. November, ab 10 Uhr) beim Ticket-Anbieter „Eventim“ sichern.

Kostenpunkt laut „WAZ„: 67,50 Euro inklusive Gebühren und ÖPNV-Ticket. Im Vorfeld verkauft der Veranstalter bereits Premium-Upgrades für das „Scooter“-Konzert am Seaside Beach Baldeney in Essen:

Das VIP-Package umfasst folgende Leistungen:

Exklusiver Bereich mit Zelt und Open Air

Stehplatz auf der Open Air Tribüne

Separater „Fast Lane“-Eingang zum Seaside Beach

Kaltes und warmes Buffet im Catering-Zelt bis Showbeginn

Open Bar mit Prosecco, Bier, Weißwein, Softdrinks, Kaffee

Nutzung des exklusiven Bereichs ab Einlass bis 45 Minuten nach Konzertende

Eigener Sanitärbereich für Damen und Herren

Wer sich den Luxus gönnen möchte, muss dafür allerdings tief in die Tasche greifen. Denn das Premium-Angebot kostet 139 Euro.

Die Eintrittskarte für das Konzert ist darin allerdings nicht inbegriffen und muss zusätzlich auf regulärem Weg über den Ticketanbieter „Eventim“ gekauft werden.