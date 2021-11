Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet: Streit um Cranger Weihnachtszauber eskaliert – „Wer das nicht weiß, kann nur Schalker sein"

Sightseeing in Bochum? Wir haben im Video die fünf wichtigsten Sehenswürdigkeiten zusammengefasst.

Die fünf wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Bochum

Herne. Weihnachtsmarkt-Fans im Ruhrgebiet scharren schon mit den Hufen. Die coronabedingte Durststrecke hat endlich ein Ende. In diesem Monat werden die Weihnachtsmärkte in Dortmund, Essen, Bochum und Co. eröffnet.

Bei einem Detail rund um einen Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet entbrennt bei Facebook eine hitzige Diskussion.

Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet: Der Cranger Weihnachtszauber findet 2021 endlich wieder statt. (Archivbild) Foto: blickwinkel/S. Ziese/ dpa

Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet: „Größter Weihnachtsbaum in Deutschland“

Die Rede ist vom Cranger Weihnachtszauber. In einer lokalen Facebook-Gruppe tauschen sich die User über die Weihnachtskirmes in Herne aus.

Eine Userin berichtet voller Vorfreude von dem 2018 erstmals veranstaltete Pendant zur Cranger Kirmes und spricht vom „größten Weihnachtsbaum in Deutschland“.

Der imposante Weihnachtsbaum auf dem Cranger Weihnachtszauber von der Eisbahn aus gesehen. (Archivbild) Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Weihnachtsmarkt-Streit im Ruhrgebiet: „Kann nur ein Schalker sein“

Doch das wollen viele Weihnachtsmarkt-Fans aus dem Ruhrgebiet so nicht stehen lassen. Nicht nur einer kommentiert, dass der größte Weihnachtsbaum nicht beim Cranger Weihnachtszauber stehen kann.

Das ist der Cranger Weihnachtszauber:

Weihnachtskirmes im Ruhrgebiet

Pendant zur Cranger Kirmes im Winter

Größter mobiler Weihnachts-Themenpark Europas (25.000 Quadratmeter)

Eisbahn und Eisstockschießen und Weihnachtsmarkt

„Der in Dortmund ist sogar der größte der Welt. Wer das nicht weiß kann nur Schalker sein“, schreibt einer und erntet viel Zustimmung.

Der gewaltige Weihnachtsbaum beim Dortmunder Weihnachtsmarkt besteht aus hunderten Tannen. (Archivbild) Foto: Ralf Rottmann/ Funke Foto Services

Doch tatsächlich sind beide mit 45 Metern gleich hoch. Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied.

Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet: Die höchsten Weihnachtsbäume der Welt

So besteht der Weihnachtsbaum auf dem Cranger Weihnachtszauber nicht wie der auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt aus zahlreichen Tannen.

Stattdessen handelt es sich um eine riesige Stahlkonstruktion. Somit ist der 45 Meter hohe Baum in Herne mit seinen 500 Kugeln und zwei Millionen LED-Leuchten der größte mobile Weihnachtsbaum der Welt.

Cranger Weihnachtszauber 2021: Das musst du wissen

Du willst dir das gute Stück in diesem Jahr (18. November bis 30. Dezember) persönlich anschauen? Dann musst du wegen der Corona-Pandemie bestimmte Regeln beachten.

Auf dem Gelände gelten die 3G-Regeln. Einen Nachweis musst du am Einlass erbringen. Dort wird ein Eintritt (Hygieneumlage) von einem Euro fällig. Das Gelände wird eingezäunt. Es herrscht keine Maskenpflicht.