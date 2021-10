Weihnachtsmarkt Essen findet statt! DARAUF müssen sich Besucher in diesem Jahr einstellen

Essen. Klare Ansage von „Essen Marketing“-Sprecher (EMG) Florian Hecker: „Der Weihnachtsmarkt findet normal statt“!

Nach dem langersehnten, aber dann kurz vorher wegen des Lockdowns abgesagten Weihnachtsmarkt in Essen im vergangenen Jahr, wird es diesmal wieder gewohnt vorweihnachtliche Stimmung in der City geben. Doch was sind die Unterschiede beim Bummel zwischen den Ständen? Worauf können wir uns einstellen? Wir haben bei der EMG nachgefragt.

Essen: Das gilt auf dem Weihnachtsmarkt. (Symbolbild) Foto: dpa

Weihnachtsmarkt Essen 2021: So sehen die bisherigen Pläne aus

„Wir haben in der Essener Innenstadt ausreichend Platz, um den Weihnachtsmarkt normal und schön stattfinden zu lassen“, beteuert Hecker. Vergangenes Jahr sei ein ausgeklügeltes Konzept erarbeitet worden, dass in diesem Jahr endlich Anwendung finden soll.

„Nach aktuellem Stand wird es die 3G-Regel geben“, erklärt der Pressesprecher. Dies solle in Stichproben kontrolliert werden. Also keine Absperrungen und Einlasskontrollen. Doch ob es zu einer möglichen 2G-Regel kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Dann könnte ein negativer Corona-Test alleine nicht ausreichen. Ende Oktober wird es eine neue Coronaschutzverordnung für NRW geben. Diese gilt es noch abzuwarten.

Mitten im Aufbau wurde dem Weihnachtsmarkt 2020 ein Strich durch die Rechnung gemacht. In diesem Jahr soll er aber öffnen. (Archivbild) Foto: Vladimir Wegener / Funke Foto Services

Doch wie sieht der Stand der Dinge bisher aus? Es wird mehr Platz zwischen den einzelnen Ständen sein. Gab es in den vergangenen Jahren immer um die 250 Händler und Gastronomen, werden diesmal etwa 170 bis 180 Hütten aufgebaut. Noch können sich Händler spontan melden, um daran teilzuhaben. „Manche haben sich umorientiert, haben in anderen Bereichen Fuß gefasst oder gesundheitliche Probleme, weswegen sie nicht teilnehmen können“, so der Sprecher.

Auf dem Kennedyplatz unter dem großen Lichternetz wurde dafür kurzerhand ein Gang entfernt, um die Büdchen zu entzerren. Die sogenannten Glühweingärten – ein eingezäunter Bereich, um den Kontakt gering zu halten – sei nach derzeitigen Richtlinien nicht mehr notwendig.

--------------------

Mehr Nachrichten aus Essen:

Essen: „Lifestyle-Image“ – für DIESE Wohnung zahlst du schlappe 2.685 Euro Miete

Essen: Corona-Auffrischungs-Impfung kommt! So informiert die Stadt die Impf-Berechtigten

Essen: Nach riesiger Rauchwolke – krasse Entdeckung bei Kontrollgang! Feuerwehr ruft sofort die Polizei

------------------

Doch auf welche Stände müssen wir ganz konkret verzichten, auf welche können wir uns freuen? Da hüllt sich Essen Marketing NOCH in Schweigen. „Dazu kann ich aktuell noch nichts sagen“, meint Hecker. Ob es die legendäre Peru-Kartoffel in diesem Jahr endlich wieder geben wird? Auch dazu hält er sich bedeckt. Man können zudem noch keine Aussage dazu treffen, wie das mit Ständen aus dem Ausland gehandhabt werde.

Neue Anordnung der Weihnachtsmarkt-Stände

Was er allerdings sehr wohl weiß: Es wird viele altbekannte beliebte Stände der Essener geben. Nur diesmal könnte es sein, dass sie „nicht alle am gleichen Platz wie gewohnt“ zu finden sein werden. Also nicht sofort verzagen, wenn dein Lieblingsstand nicht zu sehen ist. Vielleicht wurde er wegen der neuen Anordnung nur woanders aufgebaut.

Das Essen Light Festival zog schon zahlreiche Besucher im Oktober an. Ab dem 31. Oktober gehen dann auch die traditionellen Lichtwochen in Essen los. Diesmal wird ein Tierpark aus Licht zu sehen sein. Foto: André Hirtz / Funke Foto Services

Aber wie gehen die Veranstalter mit der Großbaustelle am Willy-Brandt-Platz um? Die Sanierung am ehemaligen Kaufhof-Gebäude ist in vollem Gange, der Platz ist teilweise abgesperrt. „Dort wird drumherum der Weihnachtsmarkt aufgebaut“, zeigt sich Hecker pragmatisch.

Ein riesiges erleuchtetes Nashorn wird am Willy-Brandt-Platz aufgestellt. Und ja, die viel diskutierte künstliche Tanne wird selbstredend auch wieder in frischem Glanz erstrahlen.

Im vergangenen Jahr wurde der Weihnachtsmarkt in Essen schon aufgebaut und musste dann doch wegen des Lockdowns wieder abgesagt werden. Das soll in diesem Jahr nicht passieren. (Archivbild 2020) Foto: Vladimir Wegener / Funke Foto Services

Der Weihnachtsmarkt schlängelt sich also wie immer über die Kettwiger Straße in Richtung Innenstadt. Den Mittelaltermarkt wird es am Kopstadtplatz auch wieder geben, genauso wie eine Naturtanne an der Marktkirche.

Essener Lichtwochen starten am 31. Oktober

Zusätzlich fangen Ende dieser Woche schon die Lichtwochen an. „Es wird einen Tierpark aus Licht geben", kündigt Hecker an. Dabei stehen die Tiere aber einzeln an verschiedenen Orten in der Stadt – dazu gehören beispielsweise ein Känguru und ein Teddybär.

In knapp zwei Wochen ist es übrigens schon so weit: Der Weihnachtsmarkt startet schon am 12. November. Bis zum 23. Dezember kannst du dann Glühwein trinken, Bratwurst essen und das ein oder andere Kunsthandwerk ergattern. Wir wünschen dir eine schöne Vorweihnachtszeit! (js)

Essen: Brötchen bald für 1 Euro das Stück?

Nicht nur in Essen kommt es zurzeit in vielen Bereichen zu erheblichen Preissteigerungen. Warum jetzt auch Brötchen fast 1 Euro kosten könnten, erfährst du hier>>>>