Bochum: Weihnachtsmarkt soll stattfinden – diese ungewöhnliche Regel solltest du vorher aber kennen

Bochum. Falls du noch dem ausgefallenen Weihnachtsmarkt in Bochum vom vergangenen Jahr hinterhertrauerst,gibt es jetzt Grund zur Freude: 2021 soll die Innenstadt wieder die Besucher anlocken. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Weihnachtsmarkt ähnlich aussehen wird wie in 2019“, macht Christian Krumm, Pressesprecher von Bochum Marketing, deutlich.

Aufatmen also bei den Fans vom Weihnachtsmarkt in Bochum. Die Veranstaltung soll stattfinden. Doch was wird in diesem Jahr anders sein? Welche Corona-Regeln gibt es? Hier ein Überblick.

Weihnachtsmarkt in Bochum: Diese Regeln gelten 2021

Wie gewohnt soll sich der Weihnachtsmarkt unter anderem am Boulevard, an der Kortumstraße, am Dr. Ruer-Platz oder dem Husemannplatz entlang schlängeln. „Die genaue Anzahl an Ständen ist aber noch nicht bekannt“, erklärt Krumm. Täglich änderten sich noch ein paar Zusagen, sodass die Veranstalter die Zahl noch nicht herausgeben wollen.

Sicher ist aber: „Mit Blick auf die Sicherheit wird es ein bisschen weniger Stände geben, um alles etwas zu entzerren“, so der Sprecher. Wer jetzt denkt, dann wird der Mittelaltermarkt an der Pauluskirche aufgrund der schmalen Gassen sicher ausfallen, wird nicht enttäuscht. Auch auf diesen sollen Besucher nicht verzichten. Hier werden die Buden auch etwas „luftiger“ verteilt, um Weite zu schaffen.

Im vergangenen Jahr wurde mit dem Aufbau des Weihnachtsmarktes schon begonnen. Doch wegen des Lockdowns durfte er nicht stattfinden. Das soll 2021 anders werden. (Archivbild) Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services

Generell gelte die 3G-Regel auf dem gesamten Weihnachtsmarkt. Wer nicht geimpft, genesen oder negativ getestet ist, darf sich nicht auf dem Gelände aufhalten. „Das wird stichprobenartig getestet“, sagt Krumm. Einlasskontrollen und Absperrungen wird es also nicht geben.

Schon strenger sieht es an den Glühweinständen aus. Diese sind sehr wohl eingezäunt. Die Standinhaber müssen dafür Sorge tragen. Jeder einzelne Besucher werde dort kontrolliert, macht der Bochum Marketing-Sprecher weiter deutlich.

Doch um keine endlosen Schlangen vor den Eingängen der Glühweinstände zu verursachen, haben sich die Veranstalter eine besondere Regel ausgedacht. „Es wird ein Fast Lane-System geben“, so Krumm. Geimpfte und Genesene können einmalig ihren Impfausweis oder ihren Genesenenstatus an der Tourist-Info oder am Stand von Bochum Marketing vorzeigen und erhalten dann ein Bändchen.

Dieses müssen sie vor den jeweiligen Glühweinständen kurz vorzeigen und dürfen dann an der Schlange vorbei. Wer sich einmal ein Bändchen geholt hat, kann dieses an allen restlichen Tagen nutzen.

2019 war der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sehr voll. Wie wird es in diesem Jahr laufen? (Archivbild) Foto: Vladimir Wegener / Funke Foto Services

Besucher können sich zudem auf ein altbekanntes Highlight freuen: Der fliegende Weihnachtsmann auf dem Dr. Ruer-Platz wird auch in diesem Jahr wieder hoch über den Köpfen der Menschen auf seinem Schlitten zu sehen sein. Auch die Eisstockbahn auf dem Boulevard, die 2019 ihre Premiere feierte, ist wieder mit von der Partie.

Der Weihnachtsmarkt Bochum soll am 18. November (Donnerstag) eröffnet werden und geht bis zum 23. Dezember. (js)

