Tierpark Bochum: Achtung! Diese neue Regel musst du beachten, wenn du die Tiere sehen willst

Bochum. Museum, Cafés, Kletterhallen – wegen der Pandemie sind sie alle geschlossen. Zum Glück dürfen zumindest die Zoos in NRW öffnen, auch der Tierpark Bochum gehört dazu.

Wer den Tierpark in Bochum besuchen will, muss allerdings eine wichtige neue Regelung beachten, die ab Freitag (30. April) gilt.

Tierpark Bochum: Neue Regelung! Das musst du beachten, wenn du den Park besuchen willst

Denn der Tierpark Bochum stellt seinen Ticketshop um, ab Freitag bleiben die Tageskassen geschlossen. Rein kommt nur noch, wer vorab online ein Ticket für ein ausgewähltes Zeitfenster gebucht hat.

Das gilt auch für die Gäste, die eine Jahreskarte oder eine Ruhr-Topcard besitzen, klärt der Tierpark auf. Ausgenommen davon seien Kinder unter drei Jahren.

Tierpark Bochum: So kommst du an dein Ticket

Und so kommst du an dein Ticket: Begib dich in den digitalen Ticketshop und wähle im Kalender rechts den gewünschten Tag aus. Jetzt kannst du entscheiden, ob du den Park vormittags oder nachmittags besuchen möchtest.

Bist du bereits im Besitz einer Jahreskarte oder der Ruhr-Topcard, so kannst du auf der Übersicht die entsprechende Karte für 0 Euro in deinen Warenkorb legen. Andernfalls wählst du eine der Bezahloptionen aus.

Ein Kurzkopfgleitbeutler im Tierpark Bochum. (Archiv) Foto: IMAGO / biky

Neben der neuen Einlass-Regelung gelten im Tierpark die bekannten Maßnahmen: Auf dem gesamten Gelände heißt es: Maske auf für alle Besucher ab sechs Jahren.

Wegen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW kannst du zudem das Aquarien- und Terrarienhaus sowie das Nachttierhaus in den Asienwelten nicht betreten.

Tierpark Bochum: Hier kannst du dich jetzt einfach testen lassen – auch vor dem Tierparkbesuch

Beachte, dass du außerdem beim Einlass einen negativen Coronatest vorlegen musst, der nicht älter als 24 Stunden ist. Ab Montag kannst du den Test übrigens direkt am Zoo erledigen.

„Täglich von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr könnt ihr euch vor eurem Tierparkbesuch kostenlos testen lassen und euch nur wenige Minuten später mit einem negativen Testergebnis direkt unter Erdmännchen, Flamingo und Zwergotter mischen“, verkündet der Zoo am Freitag bei Facebook.

Der Schnelltest vor Ort kostet dich nichts und erfolgt über einen Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich. Innerhalb von 20 Minuten erhältst du das Ergebnis per Mail auf das Smartphone.

Die Testmöglichkeit erhalten nicht nur für Tierparkbesucher: „Jede Bürgerin und jeder Bürger kann den kostenlosen Schnelltest in Anspruch nehmen.“ (vh)