Nico Santos im Ruhr Park Bochum: Jetzt der nächste Hammer für seine Fans

Wer an deutsche Musiker denkt, dem dürfte relativ schnell einer in den Sinn kommen: Nico Santos erobert regelmäßig die deutschen Charts. Mit Hits wie „Home“, „Rooftop“ oder „Safe and Better“ stahl er sich in die Herzen seiner Fans.

Santos-Anhänger aus dem Ruhrgebiet dürften sich einen Termin deshalb jetzt dick und fett im Kalender markiert haben: Am Donnerstag (26. September) bringt Nico Santos den Ruhr Park Bochum zum Beben (mehr dazu liest du hier >>>). Doch jetzt macht der Ruhr Park, der mittlerweile auch zum Hause Westfield gehört, den Fans ein unfassbares Angebot.

Ruhr Park Bochum: Besucher können Nico Santos nahe kommen

Vorfreude ist doch bekanntlich die schönste Freude – das dürfte sich dieser Tage wohl auch der Ruhr Park Bochum gedacht haben. Denn um die Santos-Gemeinde schon jetzt ordentlich in Wallung zu bringen, hauen die Betreiber ein Gewinnspiel kurz vorm Konzert raus.

Und das hat es in sich: Denn insgesamt können fünf Teilnehmer ein Meet & Greet mit Nico Santos gewinnen. Dafür müssen sie lediglich ihren Lieblingssong verraten und ein paar andere Auflagen auf Instagram erfüllen. Das ist aber noch nicht alles: „Jede*r Gewinner*in erhält zusätzlich 2 Tickets für das Konzert on top.“

Santos-Fans haben Qual der Wahl

Kurz vorm Konzert soll das Treffen mit Nico Santos dann im Westfield Ruhr Park stattfinden. Doch nur die Gewinner persönlich können ihrem Idol ganz nahe kommen. Ihre Begleitpersonen gehen dabei leider leer aus und dürfen sich lediglich aufs Konzert freuen.

Schon jetzt haben sich unter dem Beitrag unzählige Kommentare gesammelt. Während sich manche gar nicht entscheiden können, welches Lied denn nun ihr Lieblingshit von Nico Santos ist, platzt es aus anderen Ruhr-Park-Besuchern förmlich heraus. Bis zum 24. September, 23.59 Uhr, hast du auch noch die Chance, dein Glück zu versuchen. Mehr Informationen dazu findest du hier >>>.