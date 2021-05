Bochum: Tödlicher Arbeitsunfall! Lokführer (29) verlässt Zug und wird von ICE erfasst

In Bochum ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. (Symbolbild)

Bochum. Trauriger Arbeitsunfall in Bochum.

Am frühen Morgen gegen 3.20 Uhr war ein 29-jähriger Dortmunder als Lokführer im Bereich des Bahnhofs Ehrenfeld unterwegs, als zu einem tödlichen Unfall kam.

Bochum: Tragischer Arbeitsunfall an den Gleisen mit Zug

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verließ der Mann seine Güterlok und wollte eine technische Umstellung an einer Weiche vornehmen.

Dabei wurde er vom Sog eines schnell vorbeifahrenden ICE erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.

Die Bundespolizei, Kräfte der Feuerwehr und der Deutschen Bahn waren in Bochum vor Ort.

Bochumer Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Der Streckenbereich und der Bahnverkehr mussten bis 5.15 Uhr gesperrt werden.

Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert. Das Kriminalkommissariat 11 hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

