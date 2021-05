Bochum: Nach Schuss auf Gotteshaus – Jüdische Gemeinde spricht von Anschlag! „Unwahrscheinlich, dass Synagoge zufälliges Ziel darstellt“

Bochum. Der Schock sitzt immer noch tief bei den Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde in Bochum.

In der Nacht zum 26. April hatte ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand zwei Metallkugeln auf ein Fenster der Synagoge in Bochum abgefeuert. Der Täter wurde dabei von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, konnte bisher jedoch nicht gefasst werden.

DER WESTEN hat mit Justin Mantoan, Verantwortlicher für Pressearbeit der Jüdischen Gemeinde Bochum-Herne-Hattingen, über den Vorfall und die daraus resultierenden Konsequenzen gesprochen.

Bochum: Nach Schüssen auf Synagoge – Presseverantwortlicher glaubt nicht an Zufall

Ein Anschlag auf eine Synagoge mitten in Bochum? Dass dies die Gemeindemitglieder erschreckt und besorgt, ist nachvollziehbar. Zudem gehörten die beschossenen Fenster zum Jugendzentrum der Synagoge. Mantoan: „Eine Bewertung können wir nicht vornehmen, aber wir verurteilen die Tat natürlich. Dabei ist es egal, ob der Täter aus antisemitischen Motiven handelte oder es sich um gewöhnlichen Vandalismus handelt.“

Das ist Antisemitismus:

Judenfeindlichkeit, die mit Rassismus, Nationalismus und Sozialdarwinismus verbunden ist

tritt in Europa seit der Zeit der Aufklärung (1720 bis 1800) auf

löste den älteren christlichen Antijudaismus ab

ab 1878 ist der Rassenantisemitismus entstanden, der als Staatsideologie in der NS-Zeit zum Holocaust (1941 bis 1945) geführt hatte

seit 1945 ist die staatliche Judenverfolgung weltweit zurückgegangen, doch viele judenfeindliche Stereotype sind an die heutige Lage angepasst worden

Dennoch sei auf den Überwachungsaufnahmen „deutlich zu erkennen, dass der Täter sich bewusst auf die Synagoge zu bewegt“, so der Gemeindesprecher. Und weiter: „Es scheint unwahrscheinlich, dass die Synagoge, welche in Bochum bekannt ist, ein zufälliges Ziel darstellt.“

Gemeinde aus Bochum erlebt überwältigende Unterstützung

Viele Mitglieder der Jüdischen Gemeinde hatten sich in der Vergangenheit bewusst Bochum als Heimat ausgesucht, weil sie sich in der Stadt sicher fühlen. Mantoan: „Der jetzige Angriff wird daran nichts ändern können. Die Solidarität, die der Gemeinde nach dem Angriff entgegengebracht wurde, ist überwältigend.“

Diese kunststoffummantelnten Metallkugeln sind am Tatort gefunden worden. Foto: Polizei Bochum

Ein generelles Antisemitismus-Problem in Bochum und Umgebung sieht der Gemeindesprecher nicht.

Jüdische Gemeinde Bochum: Antisemitismus fest in Gesellschaft verankert

Dennoch sei Antisemitismus in unserer Gesellschaft fest verankert, erklärt Mantoan. Dies spiegele sich beispielsweise auch in einigen Verschwörungsmythen wider, die in Corona-Zeiten an Popularität gewinnen.