Im Bermudadreieck in Bochum gibt es bald ein neues Lokal - trotz Pandemie. (Archiv)

Bochum: Mitten in der Pandemie eröffnet ein neues Lokal im Bermudadreieck – schon bald ist es soweit

Bochum. Die Corona-Pandemie hat vielen Gastwirten in Bochum finanziell gesehen stark zugesetzt.

Doch es gibt auch Hoffnung: Mutig ist nun ein Restaurant-Besitzer aus Bochum. Mitten in der Pandemie eröffnet er ein neues Lokal am Bermuda-Dreieck in der City.

Neues Restaurant öffnet in Bochumer Partymeile

Das Bochumer Bermudadreieck ist berühmt für Clubs, Restaurants und Bars. Momentan darf noch niemand wegen der Corona-Maßnahmen wieder öffnen. Restaurants dürfen in Bochum aktuell nur Essen To-Go anbieten.

Hier soll es bald ein neues Restaurant geben: am Bermudadreieck in Bochum. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

Viele Restaurantbesitzer mussten aufgrund der Pandemie ihr Restaurant schließen. Das bietet jedoch anderen die Möglichkeit ein neues Restaurant zu errichten.

Neues Restaurant ersetzt den „Platzhirsch“

Denn wo vorher der Bochumer „Platzhirsch“ Essen serviert hat, zieht nun das „Tacata“ ein.

Wer lateinamerikanische Küche liebt, wird sich nun freuen, denn genau das serviert das neue Restaurant mitten in Bochum's Partymeile. Das bedeutet viel mexikanisches Essen: Von Burritos, über Argentinische Steaks zu Finger Food gibt es alles, was das Herz begehrt.

Öffnen soll das neue Restaurant, wenn es nach Besitzer Stefan Quick geht, in der letzten Juni-Woche, da sich das Restaurant aktuell noch im Umbau befindet.

Stefan Quick blickt trotz Corona zuversichtlich in die Zukunft, auch wenn er traurig darüber ist, dass sie nur „mit halber Flamme öffnen können“. „Aber wenn wir Angst vor Corona gehabt hätten, dann hätten wir den Laden nicht übernommen“, scherzt er.

Auch das Bermudadreieck in Bochum bleibt nicht von den Corona-Maßnahmen verschont. Nun eröffnet hier trotzdem ein neues Restaurant. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

„Die Leute lechzen danach rauszugehen und haben Nachholbedarf. Das wird unserem Restaurant dann zu Gute kommen“, sagt er.

Es wird tatsächlich aber noch dauern, bis die Tanzfläche im „Tacata“ öffnet, denn das neue Restaurant besitzt nicht nur Ess-, sondern auch Tanzmöglichkeiten. (mbe)

