Bochum: Schwerer Verkehrsunfall! Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Bochum. In Bochum ist es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Berliner Straße in Wattenscheid gekommen.

In den Verkehrsunfall in Bochum waren ein Auto und ein Motorrad verwickelt. Wegen der Rettungsarbeiten war eine Spur der Berliner Straße über eine Stunde gesperrt.

Bochum: Unfall Richtung Wattenscheider Hellweg

Gegen 15.35 ging bei der Polizei Bochum der Notruf des Unfalls in Richtung Wattenscheider Hellweg ein.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit 365.587 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Bochum: Unfall bei Überholmanöver und Spurwechsel

Ein PKW-Fahrer hatte am Sonntagnachmittag einen Spurwechsel verüben wollen. Gleichzeitig ist der Motorradfahrer, der eine Beifahrerin hinten drauf hatte, zu einem Überholmanöver übergegangen.

Der schwer verletzte Motorradfahrer aus Bochum wurde von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Foto: Justin Brosch

Durch den Aufprall zwischen Motorrad und Auto kam es zu einem erheblichen Unglück bei dem sowohl ein Notarzt als auch drei Streifenwaren für die Absicherung im Einsatz waren.

Bochum: Motorradfahrer trug schwere Verletzungen davon

Die Insassen des PKWs kamen mit leichten Verletzungen davon. Das Auto trug einen Blechschaden.

Während die Beifahrerin des Motorrads mit leichten Verletzungen behandelt wurde, liegt der Motorradfahrer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Rettungsarbeiten, bei der eine Spur gesperrt werden musste, haben bis etwa 16.45 Uhr angedauert. (ali)