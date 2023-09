Bochum: Autofahrerin rast gegen Baum – sie stirbt noch an der Unfallstelle

Am frühen Dienstagnachmittag (26. September) kam es in Bochum zu einer schrecklichen Tragödie. Im Stadtteil Altenbochum, südöstlich der Bochumer Innenstadt, verunglückte eine Frau mit ihrem Auto.

Die Einsatzkräfte konnten bereits beim Eintreffen nichts mehr für die Fahrerin tun.

Bochum: Tödlicher Unfall

Gegen 14.40 Uhr traf ein Notruf ein bei der Polizei ein. Eine Frau sollte mit ihrem PKW gegen einen Baum gefahren sein. Sofort rückte die Feuerwehr in Richtung der Straße „Auf der Heide“ aus. Dort angekommen bot sich den Einsatzkräften ein tragisches Bild. Ein Auto war mit einem Baum kollidiert – für die Fahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie konnte „nur noch tot geborgen werden“, hieß es in einer Pressemeldung der Feuerwehr Bochum. Zudem konnten die Einsatzkräfte kein weiteres Fahrzeug feststellen, das am Unfall hätte beteiligt gewesen sein können.

Die Bergung konnte nur „unter Zuhilfenahme von technischem Einsatzmitteln“ durchgeführt werden, berichtete die Feuerwehr. Insgesamt 21 Einsatzkräfte waren an an dem Bergungsprozess der Verunfallten beteiligt gewesen. Dieser war entsprechend aufwendig, sodass im Bereich „Wasserstraße / Auf der Heide“ der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden musste – Einschränkungen im Straßenverkehr waren die Folge.

Unfallursache noch unklar

Wie genau sich der Verkehrsunfall ereignet hat, und wie es dazu überhaupt kommen konnte, dass das Unfallfahrzeug mit dem Baum kollidiert ist, ist bislang noch nicht geklärt. Inzwischen hat die Polizei die Einsatzstelle zur Unfallursachenermittlung übernommen.