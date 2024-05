Gelsenkirchen: Kind (7) wird unter Straßenbahn begraben und stirbt

In Gelsenkirchen kam es am Sonntagnachmittag (5. Mai) zu einem tragischen Unfall. Ein 7-jähriges Kind ist in Schalke-Nord von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Junge starb noch vor Ort.

Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr sowie Rettungssanitäter waren schnell vor Ort, doch für das Kind kam jede Hilfe zu spät. Die Bergungsarbeiten laufen noch immer, weshalb die Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen voll gesperrt werden musste.

Gelsenkirchen: Kind von Straßenbahn erfasst

Der tragische Unfall soll sich etwa gegen 14.17 Uhr auf Höhe der Uechtingstrasse zugetragen haben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte der Junge die Kurt-Schumacher-Straße, ohne dabei auf den Verkehr zu achten.

++ NRW: Seniorin brutal mit Messer getötet – jetzt steht ihr eigener Sohn unter Mordverdacht! ++

Im Zuge dessen wurde der 7-Jährige von einer Straßenbahn erfasst und unter ihr begraben. Die Feuerwehr begann unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit der Bergung. Als die Einsatzkräfte den Jungen unter der Straßenbahn hervorzogen, lebte er noch. Auf dem Weg ins Krankenhaus kämpften die Sanitäter und Ärzte, doch das Kind verstarb leider im Rettungswagen.

Kind wird in Gelsenkirchen von Straßenbahn erfasst und stirbt. Foto: Justin Brosch

Wie ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen gegenüber DER WESTEN bestätigte, werde auch der Straßenbahn-Fahrer derzeit betreut. Er habe einen Schock erlitten. Von weiteren Verletzten sei zunächst nicht auszugehen, da die Bahn bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits leer gewesen sei.

Noch mehr Meldungen:

Straße voll gesperrt – Polizei sucht Zeugen

An der Unfallstelle versammelten sich zahlreiche Schaulustige und Angehörige. Polizeibeamte sicherten die Unfallstelle, während Spezialisten aus Bochum die Spurensicherung übernommen haben. Die Kurt-Schumacher-Straße musste für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Polizei kann noch nicht genau abschätzen, wie lange die Sperrung anhält, geht aber von mindestens einer Stunde aus. Auf „X“ betont die Polizei nochmal: „Bitte behindern Sie keine Einsatzkräfte und meiden Sie den Bereich!“ Hier werden Verkehrsteilnehmer auch informiert, sobald die Fahrbahn wieder frei ist. Solange die Sperrung anhält, fährt auch die Straßenbahn in diesem Bereich nicht mehr.

Zudem sucht die Polizei Gelsenkirchen dringend Zeugen und bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen unter 0209 265 6200 oder 0209 365 2160.