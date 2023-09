Bochum: Frau macht überraschenden Fund auf Friedhof – „Treibt mir Tränen in die Augen“

Auf dem Friedhof kann es schon mal zu emotionalen Momenten kommen – schließlich betrauern Menschen hier ihre Liebsten, nehmen Abschied oder erinnern sich an vergangene Momente.

Die Entdeckung, die eine Frau auf dem Blumenfriedhof in Bochum machte, lässt die Emotionen noch mal hochkochen. Dahinter steckt nämlich eine nette Geste, die ganz und gar nicht selbstverständlich ist.

Bochum: Überraschender Trost auf Friedhof

In einer Facebookgruppe, in der sich die Menschen aus Bochum austauschen, teilt eine Frau am Montag (18. September) ihre überraschende Entdeckung auf dem Friedhof an der Harpenerstraße.

„Richtig süß, gestern auf dem Blumenfriedhof gefunden. Vielleicht erkennt ihn ja jemand wieder“, schreibt sie zu einem Foto, auf dem ein gehäkeltes Würmchen mit Holzkopf in einer Folie verpackt ist. Auch eine Notiz ist dem Anhänger beigelegt, auf der wiederum steht: „Glückswürmchen: Hallo Du! Nein, ging nicht verloren, wurde für Dich geboren! Bin dein kleiner Talisman, der die Sorgen fressen kann, darf ich dein Begleiter sein? Dieses wurde gehäkelt von einer lieben Oma“.

Die Finderin freut sich über die nette Geste, bedankt sich in ihrem Facebook-Beitrag: „Ist nun mein Begleiter, lieben Dank unbekannterweise an die liebe Oma“.

Bochum: Geschenk sorgt für Rührung

Das kleine Geschenk rührt nicht nur die Friedhofsbesucherin selbst, sondern auch andere Bochumer in der Facebookgruppe. Sie kommentieren den Beitrag fleißig. „Wie süß, sowas möchte ich auch gerne finden…“, schreibt eine Frau. Eine andere gesteht: „Ehrlich, mir treibt sowas immer die Tränen in die Augen. So ein lieber, uneigennütziger Gedanke.“

Mehr aktuelle Themen aus der Region:

Eine andere Frau stellt folgerichtig fest: „Wie süß. Eine tolle Idee. Auch über so etwas kann man sich freuen. Es müssen nicht immer große Dinge sein.“

Wer weiß, vielleicht finden ja noch mehr Menschen in Bochum ein kleines Glückswürmchen – eine Facebook-Userin kommentiert nämlich, sie hätte kürzlich einen Bericht gesehen über eine ältere Frau in Herne, die genau diese Glücksbringer verteilt.