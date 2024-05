Ruhrgebiet: Mädchen sticht mit Messer auf Opfer ein – Tage später legt sie noch einen drauf

Eine brutale Bluttat schockt das Ruhrgebiet. Der Vorfall ereignete sich bereits am 16. April. Jetzt hat die Polizei Details zu einem Vorfall genannt, der sich an diesem Tag in Hagen zugetragen hatte.

Es geschah gegen 23.30 Uhr, als eine Jugendliche (14) auf der Rathausstraße auf eine junge Frau (19) traf. Plötzlich eskalierte die Situation. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Hagen griff die 14-Jährige plötzlich an und zückte dann ein Messer.

Ruhrgebiet: 14-Jährige sticht auf Opfer ein

Erst prügelte die Jugendliche auf ihr Opfer ein, dann stach sie zu. Mit dem Messer stach die 14-Jährige der jungen Frau ins Bein. Danach schnappte sie sich die Handtasche der Hagenerin und ließ diese verletzt zurück. Doch damit nicht genug.

Einige Tage nach dem brutalen Raub auf der Rathausstraße nahm die 14-Jährige erneut Kontakt zu ihrem Opfer auf und drohte ihm mit dem Tod. Unklar ist, ob sich die beiden im Vorfeld kannten oder die Jugendliche die Kontaktdaten ihres Opfers durch den Raub der Handtasche bekam. Die Polizei Hagen wollte dazu auf Nachfrage von DER WESTE keine Auskunft geben. Auch zum gesundheitlichen Zustand der 19-Jährigen machte ein Sprecher aus Opferschutzgründen keine Angaben.

Polizei schnappt 14-Jährige

Die Beamten konnten allerdings einen Ermittlungserfolg vermelden. Nach zahlreichen Zeugenvernehmungen konnten die Ermittler die 14-Jährige identifizieren. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamten auf Beweismittel. Am Donnerstag (2. Mai) kam die polizeibekannte Hagenerin schließlich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wegen schweren Raubs dauern an.

Als die Handschellen in Hagen klickten, kam es im Ruhrgebiet zu einer weiteren verstörenden Tat unter Jugendlichen. Zwei Essener (14 und 15) lockten am Donnerstag einen Jugendlichen (15) aus Dortmund in einen Hinterhalt. Dort prügelten und traten sie auf ihr Opfer ein. Als der Dortmunder sich am Boden krümmte, urinierten die Teenager auf ihn. Doch damit war die Folter noch immer nicht beendet