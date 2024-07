Bochum Total: Ausgerechnet jetzt! Fans zittern vor Festival im Bermuda-Dreieck

„Bochum Total“ steht in den Startlöchern. Und wie immer herrscht absoluter Ausnahmezustand rund um das Bermuda-Dreieck. Ab Donnerstag (4. Juli) verwandelt sich das Bochumer Ausgehviertel für vier Tage zur absoluten Partyzone.

Doch vor dem Start des Umsonst-und-draußen-Festivals drückt eine fehlende Zutat allen Bochumern auf die Stimmung. Doch es gibt auch einen Hoffnungsschimmer.

„Bochum Total“: Besucher müssen bittere Pille schlucken

Es hätte alles so schön werden können. Ende Juni herrschten noch strahlender Sonnenschein und Werte bis zu 30 Grad in NRW. Doch kurz vor dem Start von „Bochum Total“ ist das Wetter komplett abgestürzt. 14 bis 17 Grad und Regen soll es am Mittwoch (3. Juli) gerade einmal werden. Und die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Festivalstart sehen nicht wirklich besser aus.

Zwar soll das Thermometer mancherorts in NRW am Donnerstag an der 20-Grad-Marke kratzen. Doch die angesagten Schauer und starken Winde laden nicht unbedingt zu einem Festival unter freiem Himmel ein. Immerhin soll es am Freitag tagsüber meist trocken bleiben. Nur in der Nacht drohen da Schauer und Gewitter. Richtung Wochenende soll es dann sogar noch wärmer werden. Laut Wetter-Expertin Kathy Schrey („wetter.net„) stehen dann aber wieder neue Gewitter an. Bleibt nur zu hoffen, dass diese an Bochum vorbeiziehen und es nicht in einem ähnlichen Desaster endet wie beim Deutschland-Spiel in Dortmund (alles dazu hier >>>).

2023 gab es heftige Regenfälle bei Bochum Total. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Das erwartet dich bei Bochum Total 2024

„Bochum Total“ steht auch in diesem Jahr wieder unter dem Motto „Heute schon sehen, was man morgen hört“. Mit dabei sind neben etablierten Pop-Größen wie „Kuult“ (Samstag, 19.30 Uhr auf der 1Live-Bühne) auch die Lokalmatadore „Die Kassierer“ aus Wattenscheid (Donnerstag, 20.45 Uhr auf der Radio-Bob-Bühne).

Ein ganz besonderer Act erwartet die Musik-Fans dann am Freitag (20.45 Uhr) auf der 1live-Bühne. Wer auftritt, ist aber nach Angaben der Veranstalter noch „mega-geheim“. Wer wohl der „absolute Top-Secret-Act“ auf der großen Bühne bei „Bochum Total“ sein wird? Hier geht es zum gesamten Festival-Programm >>>