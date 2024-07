EM-Sturm in Dortmund: Kachelmann auf 180 – „Ihr Idioten“

Großalarm in Dortmund beim EM-Spiel Deutschland – Dänemark! Das Unwetter über NRW und vor allem in der Revierstadt Dortmund macht der Partie am Samstagabend (29.06.) einen Strich durch die Fußballrechnung.

Nicht nur wurde das Deutschlandspiel kurzzeitig wegen Starkregen und Gewitter unterbrochen, auch wurde das Public Viewing im Dortmunder Westfalenpark geräumt. Kurze Zeit später meldet sich Meteorologe Jörg Kachelmann im Netz zu Wort und spottet gegen Deutschland.

EM-Sturm in Dortmund: Kachelmann stinksauer

Auf X (vormals Twitter) teilt Kachelmann am EM-Abend noch mal eine Wetterankündigung seines Kanals „Kachelmannwetter“, in der bereits über die drohende Unwetterlage berichtet wird.

Sein Wut-Kommentar nach der Spiel-Unterbrechung und Fanzonen-Schließung lautet am späten Abend: „In zivilisierten Ländern wären alle Draußen-Veranstaltungen in den betroffenen Gebieten schon abgesagt, weil der Staat auch 1 Fürsorgepflicht gegenüber bescheuerten BürgerInnen hat. In Deutschland werden Unwettertote als Menschen gesehen, die im Kampf für Freiheit gefallen sind.“

Ein weiter X-Tweet von Kachelmann lautet: „So, IdiotInnen in NRW, die sie heute dringend Stadtfeste und ähnlich Wichtiges machen mussten: Genau JETZT ist der Zeitpunkt, die Stecker zu ziehen und alle nach Hause zu schicken, bevor die Sachen aus Rheinland-Pfalz kommen und Sie „überrascht“ werden.“

Und auch aus Katar gibt es Hohn und Spott über die aktuelle Wetterlage in Deutschland zur EM 2024. Ein Video auf X zeigt Wassermassen, die in das Westfalenstadion fließen sowie zwei oberkörperfreie Dänen-Fans beim Tanzen. Dazu der Spruch: „Euro2024 Stadiums“. Ein weiterer höhnischer Tweet bei X lautet: „Wir warten im Dortmunder Stadion auf die Arbeiter. Sie benutzen die Duschen.“

Eine Sache steht fest: Der Fußballabend fiel, teilweise zumindest, komplett ins Wasser.