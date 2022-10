Bochum: Stadtpark bald nicht wiederzuerkennen – vor allem SIE werden sich freuen

Naturliebhaber aus Bochum haben demnächst einen Grund zur Freude!

Der Stadtpark gehört zu einem beliebten Ausflugsziel in der Revierstadt. Demnächst soll die Grünfläche in Bochum in einem neuen Glanz erstrahlen.

Bochum investiert in den Stadtpark

Wenn man ehrlich ist, ist das Ruhrgebiet nicht unbedingt wegen seiner wunderschönen Grünabschnitte bekannt. Umso mehr freuen sich die Menschen in Bochum darüber, dass die Stadt in eine besondere Umbaumaßnahme investiert.

Laut „Ruhr24“ stehen stolze 4,8 Millionen Euro für die Modernisierung des Stadtparks zur Verfügung. Das Areal ist etwa so groß wie 31 Fußballfelder.

Demnächst sollen auf der Grünfläche Wege und Gebäude saniert und auf künftige Klimaveränderungen vorbereitet werden. Auch die denkmalgeschützten Gartenschätze kommen nicht zu kurz, sondern können sich über einen neuen Anstrich freuen.

Besonders Familien profitieren von den Spiel- und Wasserspielplätzen. Dafür steht ein Großteil des Budgets zur Verfügung.

Bochum heißt internationale Ausstellung wilkommen

„Ruhr24“ zufolge zielen die umfangreichen Erneuerungen auf ein ganz bestimmtes Event ab. 2027 tagt die Internationale Gartenausstellung (IGA) zum ersten Mal in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Bis dahin soll der Stadtpark einen echten Hingucker darstellen.