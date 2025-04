Bochum Hauptbahnhof: Pendler haben Sperrung fast überstanden – da kommt schon die nächste!

Es ist ein ewiges Leiden, mit dem vor allem Pendler oder Vielfahrer zu kämpfen haben: Sperrungen an Bahngleisen. Schon seit Februar beeinträchtigen Sperrungen am Bochumer Hauptbahnhof den Bahn-Verkehr erheblich. Bald soll die Sperrung zwar wieder aufgelöst werden, doch die nächste ist schon im Anmarsch.

Pendler und andere Bahn-Reisende können nur bedingt erleichtert sein. Denn zwar ist das Ende der aktuellen Sperrung bereits in Sicht, doch bald kommen schon wieder neue Einschränkungen am Bochumer Hauptbahnhof.

Bochum Hauptbahnhof: Sperrung schon seit Februar

Schon seit dem 28. Februar ist der Hauptbahnhof zu weiten Teilen gesperrt. Besonders Regionalzüge und S-Bahnen sind von den Einschränkungen betroffen. Aktuell hat die Deutsche Bahn Ersatzstrecken mit Bussen eingerichtet. Die aktuellen Baumaßnahmen zwischen Dortmund und Essen gehören zu einem umfangreichen Investitionspaket, bei dem in Bochum nicht nur Gleis- und Weichenarbeiten, sondern auch erste Schritte zum Ausbau des Rhein-Ruhr-Express (RRX) durchgeführt werden.

Bis zum 25. April soll die aktuelle Sperrung noch andauern. Pendler können allerdings nur bedingt erleichtert sein. Denn schon im Herbst erwartet sie die nächste Sperrung am Bochumer Hauptbahnhof, die abermals große Umstellungen mit sich bringt.

Nächste Sperrung kommt im Herbst

„Ruhr24“ berichtet, dass die vom 5. September bis 31. Oktober angekündigte Sperrung zu einem langfristigen Modernisierungsprojekt gehöre, das die Infrastruktur des Bochumer Hauptbahnhofs verbessern soll. In dieser Zeit werden erneut keine Fern- oder Regionalzüge am Hauptbahnhof halten.

Aufgrund der aktuellen Bauarbeiten ändern sich die Fahrpläne in ganz NRW. Züge des Fernverkehrs werden umgeleitet und fahren teilweise bis zu 20 Minuten länger. Alle Fernverkehrshalte am Bochumer Hauptbahnhof entfallen und auch am Düsseldorfer Flughafen fällt ein Großteil der Fernverkehrszüge aus. Auch zwischen Bochum und Herne beziehungsweise Essen und Dortmund kommt es derzeit zu Sperrungen – auf ähnliche müssen Pendler sich nun auch im Herbst einstellen.