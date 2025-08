Nach Absagen im „Rouge“ Bochum – es passiert im August!

Der Rouge Showpalast in Bochum sorgt für Unterhaltung jeglicher Art. Sie verspricht lustige Comedy-Abende und atemberaubende Shows. Zuletzt schauten Besucher allerdings in die Röhre, denn es kam zu mehreren Absagen.

Grund dafür: ein schrecklicher Brand auf dem Gelände. Ein Großteil der Inneneinrichtung wurde dabei zerstört, weshalb Sanierungsarbeiten nötig sind. Die Konzerte von Rapper Capital Bra und Shindy fielen daraufhin zunächst aus. Bittere Nachrichten für Fans! Sie müssen sich noch etwas gedulden, bis die Termine nachgeholt werden. Doch jetzt feiert der Rouge Showpalast in Bochum sein Comeback.

„Rouge“ in Bochum verkündet es selbst

Auf der Website informiert der Rouge Showpalast in Bochum über das Sommer Schlager Event am 16. August. Einlass ist ab 16 Uhr im Außenbereich mit Grillstation und Cocktailbar, bevor es ab 21 Uhr in die Clubhalle geht.

Das Event soll dem Wiederaufbau dienen. Heißt: Nach dem Brandanschlag kommen alle Einnahmen dem Rouge Showpalast in Bochum zugute. Doch wer ist bei dem Schlager-Event dabei?

Das Live-Programm im Überblick

Das Programm ab 17 Uhr beinhaltet folgende Künstler:

Tim Peters

Olaf Henning

Rosanna Rocci

Daniel Lopes

Sabrina Berger

Noel Terhorst

Angelika Ewa Turo

Die Tickets für den Rouge Showpalast in Bochum kosten Besucher jeweils 41,36 Euro. Insgesamt können maximal 300 Gäste dabei sein. Heißt: Ist das Event ausgebucht, kommt eine Summe von über 10.000 Euro für den Wiederaufbau zusammen. Du hast Interesse an dem Schlager-Event auf der Freudenbergstraße 40? Hier findest du weitere Informationen zu den Tickets.