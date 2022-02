Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Bochum: Anwohner rasen wegen Blitzer im Halteverbot vor Wut – es gipfelt in diesem speziellen Protest

Bochum. An der Lohacker Straße in Bochum spitzt sich die Lage zu.

Ende letzter Woche installierte die Stadt Bochum einen mobilen Blitzer im Bereich der dortigen Schulen. Die Stelle sorgte bei dem ein oder anderen für Unmut – und führt zu einem ganz speziellen Protest.

Bochum: Anwohner schäumen wegen mobilem Blitzer vor Wut

Einige Bochumer brachte der Blitzer gehörig auf die Palme. Insbesondere, dass das Ungetüm im Halteverbot der dortigen Bushaltestelle („Auf dem Kley“) steht, stieß Anwohnern übel auf.

„Eigentlich müsste der abgeschleppt werden“, meckert einer deshalb in einer lokalen Facebook-Gruppe. „Ruft einer mal den Schrottsammler an“, fordert ein anderer scherzhaft.

Bochum: Dieser Blitzer sorgt bei den Anwohnern für Wut. Foto: privat

Das sagt die Stadt Bochum zu dem Blitzer

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte ein Sprecher der Stadt Bochum mit, dass für den Standort eine „Sondernutzung öffentlichen Straßenraumes“ vorliege.

Für die Messung in schutzwürdigen Bereichen sei diese Erlaubnis möglich. „Die Messung an der Lohackerstraße wurde aufgrund der dortigen Schulen durchgeführt“, so der Stadtsprecher.

Anwohner setzt Zeichen gegen Blitzer in Bochum

Gegen Geschwindigkeitskontrollen an Schulen ist an sich wenig einzuwenden. Doch mit der Platzierung des Geräts war offenbar nicht jeder der Anwohner einverstanden.

Einer brachte seinen Unmut über den Blitzer unmissverständlich zum Ausdruck und stellte dem Gerät eine Mülltonne mit geöffnetem Deckel vor die Linse.

Bochum: Ein Anwohner machte mit dieser Aktion unmissverständlich klar, was er von dem Blitzer hält. Foto: privat

Am Freitag wurde der Blitzer nach Angaben des Bochumer Stadtsprechers versetzt. Ob es an dem Protest lag, ist nicht übermittelt.