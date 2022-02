Bochum: Kult-Show sagt kurzfristig mehrere Auftritte ab – Frust bei Fans

Wer hat in den Ruhrgebiets-Städten das Sagen? Wir stellen die Oberbürgermeister im Pott vor.

Bochum. Traurige Nachrichten für alle Kulturfreunde in Bochum!

Ein beliebtes Event musste kurzfristig abgesagt werden. Besonders ärgerlich war das für die Fans, die extra dafür von weither nach Bochum angereist waren.

Bochum: Beliebtes Event streicht Shows

Im Cast vom Musical „Starlight Express“ in Bochum hat es mehrere Erkrankungen gegeben, gab die Show auf seiner Facebook-Seite bekannt. Deswegen „müssen wir leider kurzfristig alle Shows von heute bis Sonntag (6. Februar) absagen“, heißt es dort am Freitagnachmittag.

Und weiter: „Es tut uns extrem leid für alle, die sich auf den Besuch bei uns gefreut hatten, wir hoffen aber auf euer Verständnis.“

Bochum: Kurzfristig musste eine beliebte Show abgesagt werden. Die Sitzen bleiben am Wochenende leer. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Pacific Press Agency / Sven Simon

Das ist das Musical Starlight Express:

Die Darsteller spielen Lokomotiven und Waggons – auf Rollschuhen!

Das Stück erzählt den Traum eines Kindes, in dem die Weltmeisterschaft der Züge ausgetragen wird

Musical-Papst Andrew Lloyd Webber verfasste die rasante Musik

Die Uraufführung feierten Fans und Darsteller 1987 in New York

Seit Juni 1988 rauschen die menschlichen Züge auch in Bochum durch die Arena

Dort hält das Stück den Rekord für die längste Spielzeit eines Musicals an einem Ort

+++ Bochum: Starlight Express ist zurück! Darsteller spricht von „Wahnsinn“ +++

Verständnis zeigen die Fans in Bochum: „Wir haben Karten für Sonntag. Mein Sohn hat schon eine Mail bekommen. Ich hoffe, wir alle kommen gut durch diese böse Zeit. Ganz am Ende des Tunnels scheint ein Licht!“, kommentiert eine Frau. Etliche weitere wünschen eine schnelle Genesung.

Bochum: „Starlight Express“ fällt aus – so stornierst du dein Ticket und bekommst Geld zurück

Doch was geschieht nun mit den bereits gebuchten Tickets? Kunden können ihre Eintrittgskarten für eine Show an einem anderen Datum umbuchen oder auch stornieren. In dem Fall erhalten sie einen Gutschein oder den Wert des Tickets erstattet. Das Formular dazu findest du HIER.

Bochum: Starlight Express streicht Shows. Foto: IMAGO / Sven Simon

Problematisch ist die Absage für alle Fans, die von weither extra für die Rollschuh-Show nach Bochum angereist waren. Schließlich erfolgte die Absage am Nachmittag für die Abendshow am Freitag sehr kurzfristig. Viele waren womöglich schon unterwegs in Richtung Pott.

Auch sie bekommen eine Erstattung für die Eintrittskarte. Jedoch gilt: Sofern keine Pauschalreise, also ein Ticket-Hotel-Paket gebucht wurde, können keine Reisekosten erstattet werden. Vielleicht können sie sich trotzdem an den anderen Attraktionen im Ruhrgebiet erfreuen... (vh)