Bochum: Einbürgerungsbehörde hat vorerst zu! Der Grund ist ernst

Was sind eigentlich Corona-Varianten und warum werden sie mit griechischen Buchstaben bezeichnet.

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Corona-Varianten: Wie entstehen Mutationen und was macht sie gefährlich?

Bochum. Corona wütet noch immer in Deutschland, auch Bochum ist mit einer Inzidenz von über 1.700 stark betroffen. Die hochansteckende Omikron-Variante sorgt für hohe Krankenstände, viele Arbeitnehmer fallen aus.

Jetzt hat es auch die Stadt Bochum getroffen – und eine Behörde muss für einen ganzen Tag schließen!

Bochum: Einbürgerungsbehörde zu! Der Grund ist erschütternd

Wie die Stadt mitteilt, hatte am Freitag die Einbürgerungsstelle geschlossen. Der Grund: ein hoher Krankenstand bei den Mitarbeitern. Für die Personen, die dort am Freitag einen Termin hätten, heißt das also, dass er ausfällt und nachgeholt werden muss.

Das kann durchaus bitter werden, sind die meisten Termine sowieso nur mit hoher Vorlaufzeit zu ergattern. Immerhin hat die Stadt auch angekündigt, bereits bestätigte Termin so schnell wie möglich nachholen zu wollen.

------------------------

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit rund 365.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2020) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

------------------------

Bleibt zu hoffen, dass das zeitnah geschieht.

------------------------

Mehr News aus Bochum:

------------------------

Und auch, dass Omikron schon bald in den Griff gebracht werden kann... (mg)

Bochum: Stadt macht sich unbeliebt – Bürger rasten aus

Das in Bochum in diesen Tagen nicht immer alles rund läuft, zeigt dieser ungewöhnliche Protest. Denn Anwohner sind wütend auf die Stadt und zegen das auch. Warum, erfährst du hier. >>>