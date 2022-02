Bochum: Endloses Baustellen-Chaos! Verbandschef platzt der Kragen: „So kann das nicht weitergehen“

Bochum. Im Ruhrgebiet ist ständig was los. Über die Ruhrautobahnen in den großen Städten wie Bochum müssen jeden Tag hunderttausende Menschen von A nach B kommen.

Klar, dass das aktuelle Baustellen-Chaos dem Treiben dabei im Weg steht. IHK-Chef Michael Bergmann findet harte Worte für die Situation in Bochum.

Bochum: Nur noch Stau und stockender Verkehr nerven nicht nur Autofahrer

Wer in Bochum pünktlich an sein Ziel kommen möchte, sollte ordentlich Zeit einplanen. Vielerorts wird der stockende Autoverkehr zur Zerreißprobe für die Nerven.

Das ist die Stadt Bochum:

erste urkundliche Erwähnung im Jahr 890

mit rund 365.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2020) die sechstgrößte Stadt in NRW

besitzt sechs Stadtbezirke

Sehenswürdigkeiten unter anderen: Deutsches Bergbau-Museum, Kemnader See, Eisenbahnmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Eiskirch (SPD)

Grund dafür sind die bereits sehr lang andauernden Bauarbeiten auf den Autobahnstrecken im Ruhrgebiet. Mit den Anbindungen an die A 40, A 43 und A 45 sind es besonders die Autofahrer aus Bochum, die in letzter Zeit immer öfter im Stau stehen.

In Bochum wimmelt es von Baustellenschildern. Deutlich zu viele findet der IHK-Chef. (Archivbild) Foto: IMAGO / Jochen Tack

„So kann das nicht weiter gehen“, mahnt IHK-Hauptgeschäftsführer Michael Bergmann. Es liegt in der Natur des Unternehmens, dass die IHK den Wirtschaftsstandort Bochum in Sicherheit wissen möchte. Das Wichtigste sei dabei, dass die Mitarbeiter überhaupt an ihren Arbeitsplatz gelangen.

Bochum: IHK fordert koordinierte Planung

„Die Bochumer Cityradialen – alles marode und dringend sanierungsbedürftig. Da stellt sich mir die Frage, ob der Verkehr in den nächsten zwei Jahren überhaupt noch fließt?“, ärgert sich Bergmann.

Die Industrie- und Handelskammer fordert nun ein Zusammentreffen mit den Verantwortlichen in der Stadtverwaltung. Ziel der Gespräche solle eine ganzheitliche Betrachtung der aktuellen Lage und ein gut geplantes Baustellen-Management sein.

