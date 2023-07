Die A40 bei Bochum steht unter Wasser. Zwischen Wattenscheid-West und dem Dreieck Bochum-West ist die Fahrbahn komplett überflutet. Autos stecken fest, die Fahrbahn ist teilweise gesperrt und nur ein Fahrstreifen frei.

Es staut sich bereits auf mehreren Kilometern auf der A40 bei Bochum. In Fahrtrichtung Dortmund müssen Autofahrer mit langen Wartezeiten rechnen.

A40 bei Bochum unter Wasser

Die Autobahn A40 gleicht zwischen Bochum-Wattenscheid-West und dem Dreieck Bochum-West gerade eher einem Fluss als einer Fahrbahn, wie es ein Twitter-Nutzer so schön ausdrückt. In einem Video, das er in den sozialen Medien teilt, ist zu sehen, wie liegen gebliebene Fahrzeuge halb unter Wasser auf dem rechten Fahrstreifen stehen.

„Ach deshalb hört man gerade so viel Feuerwehr runter nach Wattenscheid fahren: Die A40 steht unter Wasser“, stellte auch ein Anwohner – ebenfalls über Twitter – überrascht fest.

Die Fahrbahn steht wirklich so weit unter Wasser, dass die Autofahrer ganz links außen daran vorbeischleichen müssen. Die anderen Fahrstreifen sind überhaupt nicht mehr befahrbar und es geht, wenn überhaupt, nur schleppend voran.

Staus und Wartezeiten

Wie die Feuerwehr Bochum am Abend meldet, handelt es sich allerdings nicht nur um reines Wasser auf der Fahrbahn. Der Regen hat sich mit Flüssigkeiten von einem Industriegebiet gemischt. Die Arbeiten der Autobahngesellschaft und der Feuerwehr dauern auch um 21 Uhr noch an.

Bei der A40 in Bochum ist sogar etwas vom Abhang mit runtergekommen. Foto: Justin Brosch

Auf der A40 Essen Richtung Dortmund geht aktuell wirklich kaum etwas. Auf vier Kilometern staut es sich dort bereits. Autofahrer müssen mit etwa 45 Minuten zusätzlicher Fahrzeit rechnen, so der WDR-Staumelder. Wer es vermeiden kann, sollte die Strecke momentan lieber großzügig umfahren. Mittlerweile entspannt es sich wieder etwas und der Stau ist auf zwei Kilometer zurückgegangen. Hier musst du nur noch 15 Minuten zusätzlich einplanen (Stand 21.25 Uhr).

Tief „Quentin“ hat abgesehen von der Autobahn in Bochum nur wenig Schaden angerichtet. Insgesamt vermeldete die Feuerwehr etwa 25 Einsätze (zum Vergleich waren es in Essen vier Mal so viele). Das Unwetter hat am Sonntag (9. Juli) auch andernorts für viel Chaos gesorgt. In Essen sorgte ein umgestürzter Baum für eine Streckensperrung bei der Bahn.