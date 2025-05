Bochum: Gefeierter Imbiss nach drei Monaten schon wieder dicht – der Grund ist bitter

Diese Neueröffnung hat Ende letzten Jahres für Furore in Bochum gesorgt. Nach einem Jahr Leerstand eröffnete die „Taverna by Phönix“ an der Günnigfelder Straße 14a.

Doch obwohl der Imbiss hervorragend lief, zog Inhaber Alper Biz die Reißleine. Im Gespräch mit DER WESTEN erklärt er, warum er wenige Monate nach Neueröffnung den Laden schon wieder dichtgemacht hat.

Bochum verliert gefeierten Imbiss

„Hier wurde viel Lliebe in die Renovierung des Ladens gesteckt“, feierten die Kunden den Imbiss in Wattenscheid kurz nach der Neueröffnung. „Sehr leckere, große Pizzen! Super freundliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen“, heißt es im Netz und „gutes Essen preiswert, sehr freundliches Personal. Ich komme gern wieder.“

An fehlender Kundschaft habe sein Rückzug nicht gelegen, betont Alper Biz. Aber der Inhaber hatte eine Sache bei seinem Einstieg in die Welt der Gastronomie unterschätzt: das Personal. Das sei ihm kurz nach Eröffnung des Ladens weggebrochen, weil der Arbeitsweg zu lang gewesen sei. Neues Personal habe er so schnell nicht finden können.

Und so habe er am Ende täglich allein im Laden gestanden und zusätzlich auch noch Essen ausgeliefert. Ein Aufwand, den er so nicht eingeplant habe und über einen längeren Zeitraum nicht zu tragen gewesen sei. Schließlich sei Alper Biz noch in anderen Geschäftszweigen selbstständig – etwa in der Immobilienbranche, wie er gegenüber DER WESTEN verrät.

Nach nur kurzer Öffnungszeit wieder dicht: Die Taverna by Phoenix in Bochum. Foto: Alper Biz

Nachfolger in Bochum gesucht

Um seine anderen unternehmerischen Tätigkeiten nicht zu gefährden, habe er sich entschlossen, den Laden zu schließen. Seinen Ausflug in die Gastronomie bereue er aber nicht. „Man kann nicht wissen, ob es zu einem passt, wenn man es nicht ausprobiert“, sagt er. Und so hofft er nun auf einen Nachfolger, der seinen Pachtvertrag übernimmt.

Alper Biz ist zuversichtlich, dass sich jemand findet. Die Umgebung lechze nach einem guten Imbiss, wie seine Erfahrung gezeigt habe. Die Bude mit dem praktischen Vordach für den Außenbereich, die schon seit Jahrzehnten an der Stelle steht, sei in der Nachbarschaft Kult. „Die Leute waren immer froh, wenn sie vorbeikamen. Ich würde mich freuen, wenn sich schnellstmöglich jemand finden würde, der den Imbiss mit Herzblut übernimmt. Du hast Interesse an der Pommesbude? Dann melde dich bei Alper Biz unter der Nummer: 0162/ 330 34 34