Das heftige Unwetter in Essen hat am Sonntag (9. Juli) die Feuerwehr ganz schön auf Trab gehalten. Die zahlreichen Kräfte mussten zu etlichen Einsätzen ausrücken. Die Feuerwehr spricht aktuell von gut 100!

Das Unwetter sorgte mit Starkregen, Hagel, Sturm und Blitzen für massive Schäden im Stadtgebiet. Bäume knickten um, wurden von Blitzen entzwei gerissen, Äste landeten auf Autodächern. Ein Baum knallte sogar direkt auf eine S-Bahn in Essen.

Unwetter in Essen schlägt zu

Eingedellte Autodächer und zerstörte Gartenzäune in Fronhausen und ein nun unbewohnbares Haus in Essen-Holsterhausen – das Unwetter hat am Sonntagabend ganz schön gewütet. Wie die Feuerwehr meldet, ist in Gerschede sogar ein Baum direkt vor eine S-Bahn gestützt. „Glücklicherweise wurde niemand verletzt“, meldet sich die Behörde über Twitter.

Die Strecke ist aktuell gesperrt, teilt auch die Deutsche Bahn mit. Das betrifft die S9 in Richtung Recklinghausen Hauptbahnhof. Zwischen Essen-West und Bottrop Hauptbahnhof sind zurzeit keine Fahrten möglich. Ersatzverkehr von Coesfeld (Westfalen) bis Essen Hbf ist eingerichtet, genauso wie nach Bottrop, Haltern am See und Recklinghausen. Alternativ können auch die U-Bahnen und Straßenbahnen genutzt werden.

Zugausfälle und Verspätungen in Essen

Eine Großstörung zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Essen-West beeinträchtig zurzeit zusätzlich den Bahnverkehr. „Aufgrund des Unwetters in NRW muss zurzeit verstärkt mit Einschränkungen im Bahnverkehr gerechnet werden“, warnt die Deutsche Bahn. Infolgedessen fallen Züge aus oder verspäten sich. Die Fahrgäste sollten ihre Reiseverbindung vor Abfahrt überprüfen.

Unwetter in Essen: Ein Baum ist auf eine S-Bahn gestürzt. Foto: Justin Brosch

Auch im Straßenverkehr gibt es Störungen. In Borbeck etwa ist eine Unterführung mit Regenwasser vollgelaufen. Vorsicht, Aquaplaning! Und auch etliche Keller dürften den Druck im Kanal nicht überstanden haben.

Baum fällt auf Haus – Frau eingesperrt

In Holsterhausen hatte eine Frau allerdings größere Probleme. Ihr ist nämlich ein Baum direkt aufs Haus gefallen und hat es somit unbewohnbar gemacht. Wie „Radio Essen“ berichtet, mussten Einsatzkräfte die Frau aus dem Wohnhaus befreien, da sie selber nicht mehr herauskam.

Alles in allem ein turbulenter Sonntagnachmittag bis -abend für die Feuerwehrleute. Die befinden sich im Dauereinsatz, besonders im nordwestlichen Stadtgebiet. Und das mit allen verfügbaren Kräften: „Die Einsätze werden priorisiert und nach und nach abgearbeitet“, heißt es. Mittlerweile sei man runter auf 50. Daher: „Vermeiden Sie zusätzliche Nachfragen über den Notruf 112!“, bittet die Behörde.