Bei dem Wetter hält es doch niemand länger als nötig draußen aus. Auch in Duisburg kratzen die Temperaturen am Sonntag (9. Juli) zeitweise fast an der 40-Grad-Marke. Vor allem in der Innenstadt, ohne die Kühlung und den Schatten der Bäume, lässt sich die Hitze kaum ertragen.

Deshalb hat der Veranstalter Duisburg Kontor nun auch eine Outdoor-Veranstaltung frühzeitig abgebrochen. Das wollte und konnte man den Verkäufern und den Besuchern in der Stadt einfach nicht länger antun.

Duisburg sägt Veranstaltung ab

Es ist definitiv zu heiß in der Stadt. Selbst im Wald mit vielen Bäumen, die Schatten spenden, gibt es keine Sekunde Abkühlung. Bei dem Wetter kann man sich entweder im Dunklen verkriechen und die mobile Klimaanlage anwerfen oder sich vor der Sonne geschützt im aufblasbaren Pool im Garten entspannen. Und dann kann man sich mit dem Gedanken trösten, dass man nicht in einer Dachgeschosswohnung ohne Isolierung leben muss.

Das Schlimmste, was du am heutigen Tag machen könntest, wäre es, in der sengenden Mittagshitze nach draußen zu gehen. Und das am besten auch noch ohne Kopfbedeckung, Sonnencreme oder genug zu trinken. Da ist der Hitzschlag oder Sonnenstich vorprogrammiert.

Das hat sich auch der Veranstalter Duisburg Kontor gedacht und kurzfristig eine beliebte Veranstaltungsreihe, die jede Saison am Innenhafen stattfindet, abgekürzt. Der Marina-Markt am Duisburger Innenhafen endet am heutigen Sonntag schon drei Stunden früher.

Veranstaltungen enden früher

Schon um 15 Uhr konnten Besucher nichts mehr auf dem Marktgelände einkaufen. Die Stände haben bereits dichtgemacht und die Verkäufer bauen ab. Die Begründung lautet schlichtweg, dass es zu heiß sei. Eigentlich sollte der Marina-Markt noch bis 18 Uhr gehen. Dann wäre es auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so heiß gewesen. Dafür drohen aber gen Abend Gewitter. Schon kurz nach Ende des Marktes ziehen die ersten Schauer über die Stadt hinweg und es grollt unheilvoll.

Neben dem Markt mussten am Sonntag auch andere Veranstaltungen verschoben werden. Bei den ungewöhnlichen Sportwettkämpfen der „Finals 2023“ mussten die Organisatoren zum Beispiel die Kategorien BMX, Breaking und Klettern zeitlich vorziehen oder mittels kleinerer Pausen abkürzen. (mit dpa)