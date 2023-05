„WaPo Duisburg“: ARD-Zuschauer sauer – „Was für ein Laientheater“

„Wo Kapitäne aus der ganzen Welt, hemdsärmelige Hafenarbeiter und schnieke Sportbootfahrer zusammentreffen, ist das Revier der ‚WaPo Duisburg’“, so heißt es in der Beschreibung zur ARD-Vorabendkrimireihe „WaPo Duisburg“. Rund um den Duisburger Innenhafen geht es seit dem 18. April 2023 wieder um „Mord, Raub, Drogenschmuggel, mysteriöse Unfälle und um eine heftige Auseinandersetzung über die Vorherrschaft im Duisburger Currywurstimperium“. Klingt komisch… ist es auch.

Eine gewisse (wenn auch unfreiwillige) Komik kann man den neuen Folgen der ARD-Krimiserie nicht absprechen. Beispiel gefällig? Gerne. Kurz nach einem Außentermin kommen die Ermittler wieder in die Wache. „Der Frank hat heute extrem schlechte Laune und die dürfen wir ihm auf keinen Fall verderben“, witzelt Arda Turan (gespielt von Yasemin Cetinkaya) über ihren Kollegen Frank van Dijk (gespielt von Niklas Osterloh).

Skurrile Szenen in der ARD-Serie „WaPo Duisburg“

Der mag das gar nicht hören. „Sagt mal, wann bin ich hier eigentlich zum Goofy vom Dienst geworden?“, fragt Frank sichtlich genervt. Goofy? Da klingelte etwas bei Gerhard Jäger (gespielt von Markus John): „Goofy, das ist doch der lustige Hund bei Donald Duck (gesprochen mit ‚u‘).“ „Das wird Donald Duck (‚u‘ wie ‚a‘) ausgesprochen“, klugscheißerte daraufhin Lena Preser (gespielt von Romy Vreden).

Ja, sollte wohl witzig sein, kam aber bei einigen Zuschauern nicht besonders gut an. Und nicht nur diese Szene. Bei Twitter häuft sich das Gemecker über den Duisburger WaPo-Ableger. „Es gibt durchaus gute und auch sehr gute Produktionen des Öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sowohl im ZDF als auch in der ARD. Aber WaPo Duisburg gehört definitiv zum Erbärmlichsten, was mit den Rundfunkgebühren verbrochen wird. Himmel, was für ein Laientheater“, schreibt beispielsweise ein Zuschauer.

Ein anderer ergänzt: „Ich habe es heute noch mal probiert, WaPo Duisburg ist echt schrecklich. Die anderen WaPo-Serien sind aber gut.“ Doch es gibt auch Gegenstimmen. So schreibt ein weiterer Twitter-Nutzer: „WaPo Duisburg, ich finde, die beste Serie momentan im deutschen TV.“ Ja, Geschmäcker sind verschieden.