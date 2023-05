ARD nimmt Änderung vor – auch „Beatrice Egli Show“ betroffen

In den nächsten Wochen nimmt die ARD eine Änderung in ihrem Programm vor. Vor allem Schlagerfans werden sich umstellen müssen.

Zahlreiche Schlagershows sind geplant, doch die Übertragung läuft anders ab als es die Zuschauer zunächst gewohnt waren. So wird plötzlich ein ZDF-Star im Ersten zu sehen sein. Doch alles von Anfang an.

ARD stellt Programm um – Schlagerfans aufgepasst

Seit mehr als 20 Jahren ist die „Starnacht“ eines der berühmtesten Schlagerevents aus Österreich. 2022 verkündete Moderator Alfons Haider seinen Abschied. In die großen Fußstapfen trat Hans Sigl, den die TV-Zuschauer eher als den „Bergdoktor“ im ZDF kennen. Doch nun kommt gleich die nächste Änderung auf den eigentlichen Schauspieler zu: die Sendung zieht um.

Und zwar holt der Sender die Schlager-Show, die von ORF und MDR veranstaltet wird, im Juli ins Hauptprogram. Die „Starnacht am Wörthersee“ wird am Samstag, den 8. Juli, im Ersten übertragen, wie „DWDL“ verrät. Für gewöhnlich konnten die Zuschauer die Show im Dritten Programm der ARD sehen und für die „Starnacht am Neusiedler See“ bleibt das auch noch so. Die Sendung wird schon am ersten Juni-Wochenende im MDR übertragen. Zeitgleich zeigt der SWR eine neue Ausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Schlager-Fans haben an diesem Abend somit die Qual der Wahl.

Vollkommen ungewöhnlich ist der Sendeplatz-Wechsel nicht. Auch die ersten zwei Ausgaben „Beatrice Egli Show“ waren 2022 in SWR und MDR zu sehen, ehe das Format im April auch im Ersten seine Chance bekam. Für die nächste Folge im Juni müssen die Zuschauer aber wieder das Dritte Programm der ARD einschalten, wenn sie die einstige DSDS-Siegerin sehen wollen.